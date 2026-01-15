Vyzerajú dokonalo, no realita je iná: Zuzana Kanócz a Juraj Loj prehovorili o krízach vo vzťahu

Vzťahy, ktoré trvajú celé desaťročia, sa nerodia z istôt, ale z ochoty vydržať aj vtedy, keď je to náročné. Príbeh Juraja Loja a Zuzany Kanócz ukazuje, že láska sa časom nemení na slabšiu, len na inú.
Ich cesty sa preťali vďaka práci v nitrianskom divadle krátko po skončení štúdií. Z profesionálneho kontaktu postupne vyrástol partnerský vzťah, ktorý dnes popri hereckých úspechoch a rodičovstve, v ktorom sa snažia spolupracovať pri výchove troch detí, formujú aj spoločné skúšky a obdobia preverujúce ich vzťah – skúsenosti, ku ktorým sa Juraj Loj otvorene vrátil v rozhovore pre magazín Eva.
Spolu viac než dvadsať rokov
Spolu sú viac než dvadsať rokov a ich vzťah sa medzičasom rozrástol nielen o spoločné skúsenosti, ale aj o troch potomkov – syna Lucasa a dcéry Izabelu s Leylou. Popri pracovnom tempe, ktoré si herecké povolanie vyžaduje, a každodenných rodinných povinnostiach, nie je samozrejmé myslieť aj na seba ako na partnerov.
O to vedomejšie sa však snažia udržiavať priestor, ktorý patrí len im dvom. „Pracujeme na tom, aby sme si nachádzali voľné chvíle sami pre seba, lebo dlho sme boli len deti, práca a na seba sme zabúdali – v zmysle my dvaja. Snažíme sa nachádzať si časy, kedy môžeme byť spolu, či už je to tá premiéra, vtedy strávime spolu večer. Síce pod rúškom premiéry, ale snažíme sa nachádzať si spoločný čas,“ povedal pre Divu.
