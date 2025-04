Vyťahujte opaľovacie krémy: Čaká nás slnečný boom a letné teploty. V tento deň však nastane otočka o 180 stupňov

Nový týždeň sa začne skutočne ideálnym počasím. Pondelok prinesie teplé, slnečné a suché podmienky, ktoré budú priam stvorené na pobyt vonku. Noc z nedele na pondelok však bude ešte chladná, najmä na severe a v stredných polohách, kde sa teploty môžu prechodne prepadnúť pod bod mrazu.

Ako uvádza portál iMeteo, ranné mrazíky by mali byť len dočasné a v priebehu dňa ich nahradí citeľné oteplenie. V ranných hodinách ešte môže ortuť teplomera spadnúť na nulu, no už dopoludnia sa začne rýchlo otepľovať. Popoludní sa maximálne teploty vyšplhajú na príjemných +20 °C až +21 °C, pričom najteplejšie bude na juhozápade krajiny.

Bratislava môže očakávať teplotu až +21 °C, zatiaľ čo v Košiciach bude o niečo chladnejšie, okolo +19 °C. Teplé počasie si užijú aj severné regióny. V Žiline vystúpi teplota na príjemných +18 °C.

Užijeme si stabilné počasie

Počas celého pondelka nebude Slovensko trápiť dážď ani vietor. Obloha bude prevažne jasná a slnečné lúče budú mať voľnú cestu. Vzduch zostane suchý a na väčšine územia bude panovať bezvetrie, prípadne sa prechodne na juhozápade mierne rozfúka juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 5 m/s.

Za stabilné a príjemné počasie vďačíme mohutnej tlakovej výši, ktorej stred sa presúva z Poľska smerom nad oblasť Čierneho mora. Táto tlaková výš zabezpečí priaznivé podmienky nielen počas pondelka, ale aj v ďalších dňoch, a to prakticky na celom našom území.

Teplé dni budú pokračovať

Stabilné a príjemné počasie bude na Slovensku pretrvávať aj v nasledujúcich dňoch. Územie našej krajiny sa bude nachádzať v rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu, čo prinesie veľa slnka a príjemné teploty.

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, v utorok sa môžeme tešiť na jasno až polooblačno, pričom cez deň sa ojedinele môže prechodne zväčšiť oblačnosť. Denné maximá vystúpia na hodnoty medzi 20 až 25 °C. Ráno však treba rátať s chladnejším vzduchom a to najmä v nižších polohách sa môže ešte vyskytnúť prízemný mráz.

V priebehu dňa bude panovať bezvetrie alebo len slabý premenlivý vietor, no nad naším územím začne tlak vzduchu postupne klesať. Od severu sa nad Poľsko nasunie studený front, ktorý môže v nasledujúcich dňoch ovplyvniť aj počasie u nás.

Studený front mierne zamieša kartami

V stredu bude ešte väčšinu dňa prevládať jasno až polooblačno, no postupne sa môže miestami zväčšiť oblačnosť. Predovšetkým na východe Slovenska sa počas dňa ojedinele vyskytnú prehánky. Teploty však zostanú veľmi príjemné, denné maximá sa budú pohybovať v rozpätí od 21 do 26 °C, o niečo chladnejšie bude tradične na Orave a pod Tatrami. Vietor bude väčšinou slabý, popoludní sa miestami rozfúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km/h.

Vo štvrtok 1. mája, počas sviatočného dňa, bude naďalej prevažne malá až prechodne zväčšená oblačnosť, pričom ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od 19 do 24 °C, na severe Slovenska môže byť miestami len okolo 17 °C. Nočné teploty budú v dolinách a kotlinách klesať až k piatim stupňom.

Koniec týždňa prinesie viac oblakov aj prehánok

Počas víkendu od piatka 2. mája až do nedele 4. mája nás čaká zmena. Charakter počasia bude viac premenlivý, a hoci teploty budú spočiatku príjemné, v piatok až do 26 °C, postupne sa ochladí.

V nedeľu už denná teplota na viacerých miestach klesne na 11 až 19 °C. Obloha bude prevažne polooblačná až veľká, miestami treba rátať s prehánkami, dažďom a ojedinele aj búrkami. Nočné teploty budú kolísať od 9 do 1 °C, v priebehu víkendu sa však ustália na vyšších hodnotách, medzi 12 až 4 °C.