Vyťahujte gumáky, Slovensko zavalí dážď: Čaká nás prudký zvrat počasia, babie leto sa definitívne skončilo

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Babie leto sa končí a prichádza surová jeseň.

Slovensko sa po sérii teplých októbrových dní prebúdza do úplne inej reality. Krajinu zasahuje výrazný studený front, ktorý prinesie chlad, výdatný dážď, silný vietor a na horách dokonca prvý sneh.

Podľa informácií portálu iMeteo a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) za zmenou počasia stojí hlboká tlaková níž so stredom nad Severným morom, ktorá k nám od západu tlačí vlhký a chladný vzduch.

Dnešok bude chladný, daždivý a veterný

Dnešok prinesie do väčšiny regiónov oblačné až zamračené počasie. Zo západu sa bude obloha postupne pretrhávať, no úľava bude len krátka. Na mnohých miestach sa totiž očakáva dážď a prehánky, ktoré sa len pomaly presúvajú na východ. Západné Slovensko sa dočká občasného zlepšenia, ale aj tam bude vlhko a veterno.

Ilustračná foto: Pxhere

V oblastiach nad 1 200 metrov nad morom sa dážď zmení na sneh, takže horské regióny sa môžu tešiť na prvý biely deň tejto jesene. Na severe a východe môže spadnúť 5 až 30 milimetrov zrážok, v okolí Tatier a Nízkych Tatier dokonca až do 15 centimetrov snehu.

Výstrahy pre väčšinu Slovenska

Meteorológovia vydali výstrahy pred dažďom a vetrom pre celé územie. Najkritickejšia situácia je v Žilinskom kraji, kde platí výstraha 3. stupňa. Banskobystrický a Košický kraj sú pod 2. stupňom výstrahy, kým Trenčiansky a Prešovský kraj majú 1. stupeň.

Zrážky budú najsilnejšie v skorých ranných hodinách, no slabší dážď môže pretrvávať až do popoludnia. SHMÚ upozorňuje, že v niektorých oblastiach môže krátkodobo spadnúť väčšie množstvo vody, ktoré vyvolá lokálne zaplavenia ciest a nížin.

Teploty pôjdu prudko nadol

Teplotný šok bude citeľný takmer všade. Dnešné teploty sa budú pohybovať len medzi 10 až 15 °C, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši dokonca len okolo 8 °C. Na horách vo výške približne 1 500 metrov sa očakáva 0 °C, miestami aj menej. Len včera sa ešte teploty šplhali nad 22 °C, no dnes sa ochladí takmer o 10 stupňov. Pocit chladu ešte zvýrazní vietor, ktorý sa rozfúka takmer po celom území.

Vietor zosilnie, na horách môže dosiahnuť silu orkánu

Západný až severozápadný vietor dnes dosiahne rýchlosť 15 až 35 km/h, v nárazoch až 55 km/h. Na horách môže jeho sila vystúpiť až na úroveň orkánu, pričom na hrebeňoch Tatier sa očakáva prudký až búrlivý vietor. Meteorológovia upozorňujú, že na turistiku či výlety do hôr dnes rozhodne nie je vhodný deň.

Ilustračná foto: Pxhere

Popoludní sa vietor začne pomaly upokojovať, no chladný vzduch zostane. Pocitovo bude vonku ešte chladnejšie, najmä v oblastiach, kde sa vietor bude opierať do otvoreného terénu.

Babie leto je preč, nastupuje pravá jeseň

Dnešný deň možno považovať za bod zlomu. Počasie sa mení z teplého a slnečného na vlhké, veterné a sychravé. Ak sa chystáte von, nezabudnite na nepremokavú obuv, teplé vrstvy oblečenia, dáždnik alebo pršiplášť.

V horských oblastiach sa pripravte aj na nízku viditeľnosť a snehové zrážky. Meteorológovia upozorňujú, že aj počas víkendu zostane počasie premenlivé a chladné, so zrážkami, hmlami a silným vetrom.

Predpoveď na víkend

Sobota prinesie veľkú až prechodne zmenšenú oblačnosť. Miestami sa objaví dážď alebo prehánky, nad 1 200 metrov sneženie. V noci a ráno sa môže tvoriť hmla, ktorá miestami zníži viditeľnosť. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať medzi 5 a 0 °C, v dolinách môže klesnúť až na -2 °C.

Denné teploty vystúpia na 10 až 15 °C, no v Žilinskom kraji, na Horehroní a Hornom Spiši bude len 6 až 10 °C. Fúkať bude juhozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km/h, na severe a východe s nárazmi do 50 km/h.

Ilustračná foto: Pexels

Nedeľa bude veľmi podobná. Očakáva sa veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Nočné teploty sa budú pohybovať od 6 do 1 °C, v údoliach môžu klesnúť na -1 °C. Cez deň sa vzduch oteplí len na 10 až 15 °C, v horských oblastiach opäť chladnejšie. Vietor zostane juhozápadný, prevažne slabý až mierny, no na severe môžu jeho nárazy dosiahnuť 50 km/h.

Meteorológovia tak majú jasno. Slovensko čaká pravý jesenný víkend plný chladu, dažďa, hmiel a sneženia. Po teplých októbrových dňoch prichádza zmena, ktorá už jasne naznačuje, že zima je za rohom. Ak sa chystáte von, nech vám spoločnosť robí dáždnik, šál a poriadna šálka horúceho čaju.

