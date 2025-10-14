Vysvetlenie expertov vás prekvapí: Toto je dôvod, prečo vo vlakoch nie sú bezpečnostné pásy

Či už cestujete autom alebo lietadlom, jednou z vašich povinností je zapnúť si bezpečnostný pás. Vo vlakoch ale takáto možnosť nie je. Odborníci vysvetľujú, prečo je to tak.
Riziko je nízke
Ako informuje web IFL Science, existuje niekoľko dôvodov, prečo vo vlakoch nie sú bežnou praxou bezpečnostné pásy, aj keď na prvý pohľad možno nemusia byť jasné. Prvým z nich je, že nehody vlakov sú zo štatistického hľadiska ojedinelé, aj keď, žiaľ, dochádza k nim. Dôkazom je včerajšia zrážka rýchlikov pri Jablonove nad Turňou.
„Výskum Európskej komisie z roku 2019 naznačuje, že riziko úmrtia cestujúceho vo vlaku v rámci EÚ je približne 0,09 úmrtí na miliardu vlakových kilometrov,“ vysvetľuje Rada pre bezpečnosť železničnej dopravy. To je takmer o tretinu menej ako v prípade cestujúcich v autobusoch a približne 28-krát menej ako v prípade cestujúcich v autách. Ďalším dôvodom je, že by to bolo finančne veľmi náročné. Nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, vymyslieť funkčný bezpečnostný systém pre každé sedadlo vo vlaku.
Bezpečnostné pásy nie sú najúčinnejším riešením
Samozrejme, ani zďaleka sa do úvahy neberie len finančná náročnosť bezpečnostných pásov. Vlaky sú navrhnuté tak, aby boli pre cestujúcich čo najbezpečnejšie. Nehoda vo vlaku sa však líši od nehody v aute. V aute môžu bezpečnostné pásy pomôcť zabrániť tomu, aby boli cestujúci, najmä vpredu, vymrštení von z auta cez čelné sklo, alebo aby tí vzadu narazili do sedadla pred nimi.
Vo vlakoch, kde niektorí cestujúci stoja a iní sedia, však bezpečnostné pásy môžu situáciu zhoršiť, pretože osoby bez bezpečnostných pásov sa premenia takpovediac na projektily. Navyše, nie je možné každého vo vlaku prinútiť, aby si pás zapol. Preto sú samotné sedadlá vo vlakoch navrhované tak, aby boli čo najbezpečnejšie.
„Údaje o nehodách ukázali, že náraz cestujúcich do sedadiel je hlavnou príčinou poranení. Sedadlá však zároveň predstavujú najúčinnejší spôsob, ako obmedziť pohyb tela a tým minimalizovať závažnosť spôsobených poranení,“ vysvetľuje správa o bezpečnosti cestujúcich v železničnej doprave. Samozrejme, uvažovalo sa aj o bezpečnostných pásoch, no ukázalo sa, že tie nie sú najúčinnejším ani najbezpečnejším riešením.
Bezpečnostní experti skúmali viacero možností
Železničné spoločnosti a bezpečnostní experti skúmali aj možnosť použitia trojbodových bezpečnostných pásov. Výsledky ale neboli uspokojivé. Pre ľudí, ktorí by sa pre pás rozhodli, by to bolo bezpečnejšie, avšak nie pre tých, ktorí by pás ignorovali. Pre tých by bol náraz do špecificky upravených sedadiel ešte nebezpečnejší.
Najmä u nižších žien a tínedžerov je riziko, že dôjde k vážnemu poraneniu krku také vysoké, že to experti jednoducho nechcú riskovať. Ak by železničné spoločnosti nainštalovali bezpečnostné pásy a všetci by zostali sedieť a boli pripútaní, mohlo by to zvýšiť bezpečnosť. Je však nepravdepodobné, že k tomu dôjde.
Iste ste už aj vy boli svedkom toho, ako ľudia v preplnených vlakoch boli nútení stáť natlačení vedľa seba. Navyše, aj keď vlaky preplnené nie sú, ľudia majú radi voľnosť a možnosť prejsť sa v uličke. Ak by aj pásy boli povinné, dokážete si predstaviť, ako by zamestnanci železničných spoločností vynucovali ich používanie u každého jedného cestujúceho?
