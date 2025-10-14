Vysvetlenie expertov vás prekvapí: Toto je dôvod, prečo vo vlakoch nie sú bezpečnostné pásy

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Boli by bezpečnostné pásy vo vlakoch prínosom?

Či už cestujete autom alebo lietadlom, jednou z vašich povinností je zapnúť si bezpečnostný pás. Vo vlakoch ale takáto možnosť nie je. Odborníci vysvetľujú, prečo je to tak.

Riziko je nízke

Ako informuje web IFL Science, existuje niekoľko dôvodov, prečo vo vlakoch nie sú bežnou praxou bezpečnostné pásy, aj keď na prvý pohľad možno nemusia byť jasné. Prvým z nich je, že nehody vlakov sú zo štatistického hľadiska ojedinelé, aj keď, žiaľ, dochádza k nim. Dôkazom je včerajšia zrážka rýchlikov pri Jablonove nad Turňou.

„Výskum Európskej komisie z roku 2019 naznačuje, že riziko úmrtia cestujúceho vo vlaku v rámci EÚ je približne 0,09 úmrtí na miliardu vlakových kilometrov,“ vysvetľuje Rada pre bezpečnosť železničnej dopravy. To je takmer o tretinu menej ako v prípade cestujúcich v autobusoch a približne 28-krát menej ako v prípade cestujúcich v autách. Ďalším dôvodom je, že by to bolo finančne veľmi náročné. Nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, vymyslieť funkčný bezpečnostný systém pre každé sedadlo vo vlaku.

Foto: Polícia SR

Bezpečnostné pásy nie sú najúčinnejším riešením

Samozrejme, ani zďaleka sa do úvahy neberie len finančná náročnosť bezpečnostných pásov. Vlaky sú navrhnuté tak, aby boli pre cestujúcich čo najbezpečnejšie. Nehoda vo vlaku sa však líši od nehody v aute. V aute môžu bezpečnostné pásy pomôcť zabrániť tomu, aby boli cestujúci, najmä vpredu, vymrštení von z auta cez čelné sklo, alebo aby tí vzadu narazili do sedadla pred nimi.

Vo vlakoch, kde niektorí cestujúci stoja a iní sedia, však bezpečnostné pásy môžu situáciu zhoršiť, pretože osoby bez bezpečnostných pásov sa premenia takpovediac na projektily. Navyše, nie je možné každého vo vlaku prinútiť, aby si pás zapol. Preto sú samotné sedadlá vo vlakoch navrhované tak, aby boli čo najbezpečnejšie.

Ilustračná foto: Pexels

„Údaje o nehodách ukázali, že náraz cestujúcich do sedadiel je hlavnou príčinou poranení. Sedadlá však zároveň predstavujú najúčinnejší spôsob, ako obmedziť pohyb tela a tým minimalizovať závažnosť spôsobených poranení,“ vysvetľuje správa o bezpečnosti cestujúcich v železničnej doprave. Samozrejme, uvažovalo sa aj o bezpečnostných pásoch, no ukázalo sa, že tie nie sú najúčinnejším ani najbezpečnejším riešením.

Bezpečnostní experti skúmali viacero možností

Železničné spoločnosti a bezpečnostní experti skúmali aj možnosť použitia trojbodových bezpečnostných pásov. Výsledky ale neboli uspokojivé. Pre ľudí, ktorí by sa pre pás rozhodli, by to bolo bezpečnejšie, avšak nie pre tých, ktorí by pás ignorovali. Pre tých by bol náraz do špecificky upravených sedadiel ešte nebezpečnejší.

Ilustračná foto: Unsplash

Najmä u nižších žien a tínedžerov je riziko, že dôjde k vážnemu poraneniu krku také vysoké, že to experti jednoducho nechcú riskovať. Ak by železničné spoločnosti nainštalovali bezpečnostné pásy a všetci by zostali sedieť a boli pripútaní, mohlo by to zvýšiť bezpečnosť. Je však nepravdepodobné, že k tomu dôjde.

Iste ste už aj vy boli svedkom toho, ako ľudia v preplnených vlakoch boli nútení stáť natlačení vedľa seba. Navyše, aj keď vlaky preplnené nie sú, ľudia majú radi voľnosť a možnosť prejsť sa v uličke. Ak by aj pásy boli povinné, dokážete si predstaviť, ako by zamestnanci železničných spoločností vynucovali ich používanie u každého jedného cestujúceho?

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Je zázrak, že nedošlo k stratám ľudských životov, hovorí Šaško. Verí, že k nim už…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac