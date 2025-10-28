Samosprávy odsúhlasili predĺženie volebného obdobia na päť rokov

Ilustračná foto: TASR (Pavel Neubauer)

Tomáš Mako
TASR
Združenie miest a obcí Slovenska súhlasí s predĺžením volebného obdobia samospráv na päť rokov.

Samosprávy súhlasia s predĺžením volebného obdobia orgánov samosprávy obcí a krajov na päť rokov, ak sa na tom nájde politická zhoda. Pre TASR to v utorok uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.

Otázku predĺženia volebného obdobia na päť rokov od budúceho volebného obdobia v roku 2026 riešili zástupcovia ZMOS-u, Únie miest Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 na rokovaní s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) 20. októbra.

Potrebovali by aj hlasy opozície, predĺžiť súčasné obdobie odmietajú

„Všetky tri organizácie sme sa dohodli na tom, že pokiaľ bude záujem vlády a opozície zjednotiť pravidlá, chceli by sme, aby od roku 2026 bolo päťročné volebné obdobie aj pre primátorov, starostov, mestské a obecné zastupiteľstvá, predsedov samosprávnych krajov a regionálne parlamenty,“ povedal Božik.

Ak sa to podľa neho podarí schváliť, tak prvý raz by voľby v roku 2026 boli také, že volebné obdobie by nebolo štvorročné, ale päťročné.

„My sme ako ZMOS a SK8 pôvodne plánovali predĺženie až od roku 2030, ale vzhľadom na to, čo otvoril premiér a ak to myslí vážne a chce to, poďme sa o tom baviť. Nie však predlžovať toto obdobie, to by bolo protiprávne a pravdepodobne aj protiústavné, navyše na to nebola ani ústavná väčšina. Ale od roku 2026, pokiaľ je záujem, tak áno. Má to svoju logiku,“ doplnil.

Či sa nájde ústavná väčšina na schválenie zmien, je podľa Božika vecou diskusie. „Istotne to prinesie vyššiu stabilitu. Väčšina krajín Európskej únie má alebo päťročné, šesťročné a niektoré dokonca sedemročné volebné obdobie,“ dodal Božik.

Samosprávy spolu s predsedom parlamentu na rokovaní 20. októbra tiež odmietli myšlienku možného predĺženia súčasného volebného obdobia. Raši na stretnutí označil debatu za ukončenú s tým, že najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026.

S myšlienkou presunu komunálnych a krajských volieb o rok prišiel v októbri premiér na sneme Smeru-SD. Chcel by ich presunúť na rok 2027 po parlamentných voľbách. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR.

Raši na tlačovej konferencii v pondelok (27. 10.) v Liptovskom Mikuláši informoval, že majú plnú podporu od samospráv na päťročné volebné obdobie pre samosprávy a kraje od najbližších volieb.

„Potrebujeme na to ústavnú väčšinu, ale ja verím, že ju nájdeme aj v stranách opozície, pretože päťročné volebné obdobie je nielen racionálne, ale je to aj to, čo zástupcovia našich miest a obcí chcú,“ dodal.

