Vypukla občianska vojna medzi šimpanzmi: Zvieratá sa začali zabíjať, podľa vedcov ide o vzácny jav

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
Skupina, ktorá mala takmer 200 členov sa rozdelila na dva nepriateľské tábory.

Vojna je najväčšie zlo a akoby nestačilo, že na svete ich momentálne máme viac než dosť, vypukla ďalšia. Tentokrát však nečakane nie medzi ľuďmi, ale primátmi.

V ugandskom národnom parku Kibale vedci zdokumentovali unikátny rozpad šimpanzej komunity Ngogo. Skupina, ktorá mala takmer 200 členov a dve desaťročia vykazovala mimoriadnu súdržnosť, sa počas troch rokov rozdelila na dva nepriateľské tábory. Na tému upozornil The Wall Street Journal, na základe štúdie publikovanej v časopise Science.

Smrť samcov

Kritický moment nastal v roku 2015. Po úmrtí starých samcov, ktorí udržiavali stabilitu, a nástupe nového alfa samca, sa sociálne väzby narušili. Analýza GPS dát a sociálnych interakcií potvrdila polarizáciu tejto šimpanzej spoločnosti. Do roku 2018 sa komunita definitívne rozdelila na dve frakcie.

Hoci sa skupiny stiahli do vlastných teritórií, začali na seba systematicky útočiť. V období rokov 2018 až 2024 vedci zaznamenali 24 útokov, pri ktorých zahynulo najmenej 7 dospelých samcov a 17 mláďat. Prekvapením je, že agresiu odštartovala menšia skupina.

K takémuto trvalému rozdeleniu komunity dochádza podľa dostupných dát priemerne raz za 500 rokov. Na rozdiel od pozorovaní Jane Goodallovej, ktorá podobný jav pozorovala v 70. rokoch a vtedy za to mohlo prikrmovanie ľuďmi, je teraz situácia iná a táto skupina žije v úplnej voľnosti, čo vylučuje vplyv prikrmovania na ich agresiu.

Príčinu rozdelenia síce vedci presne nepoznajú, no mohol by za tým byť vysoký počet členov skupiny a následný boj o zdroje. Takýto prípad je však v prírode mimoriadne vzácny.

El Niňo sa vracia v plnej sile: Určí, aké bude leto. Pripraviť sa musíme na…

