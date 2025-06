Vyprážaný syr za 17 eur: Čecha šokovali ceny v reštaurácii v Dunajskej Strede, dôvodom má byť futbal

Slovensko v súčasnosti žije futbalom a mnoho fanúšikov sem pricestovalo zo zahraničia. Český futbalový fanúšik ale ostal nepríjemne zaskočený, keď zistil, koľko má zaplatiť za vyprážaný syr. Poukázal na to, že podnik údajne zdvihol ceny, aby viac zarobil práve na nadšencoch, ktorí na Slovensko pricestovali za futbalom.

Počas futbalu sú ceny vyššie

Futbalový fanúšik z Česka, ktorý na Instagrame vystupuje prostredníctvom profilu z_kotle, poukázal na praktiku jedného z podnikov v Dunajskej Strede, ktorá ho naozaj nepotešila. Reštaurácie údajne zdvihli ceny, aby vyťažili čo najviac z fanúšikov prichádzajúcich na EURO 21.

Pred niekoľkými dňami uverejnil na sociálnej sieti záber podniku, kde píše, že si za „smažák“ vypýtal 17 eur. Dodáva, že Dunajská Streda sa poctivo pripravila na fanúšikov. Priamo v podniku sa vraj pýtal, či zdvihli ceny pre futbal. Dočkal sa údajne nasledovnej odpovede: „Museli sme.“.

Táto odpoveď fanúšika nahnevala a reaguje, že „h**no museli“ s dodatkom, že ľuďom odporúča, aby sa jedeniu vyprážaného syra v danom podniku radšej vyhli. Štandardne v online menu tento pokrm stojí 13,90 eura.

Reakcie ľudí sú rôzne

Príspevok si všimli aj vo facebookovej skupine Nekŕmte nás odpadom, kde píšu, že takto sa to naozaj nerobí. Podobne veľké podujatie sa podľa nich na Slovensku uskutoční málokedy a naozaj to pre nás nie je dobrá reklama. Sekcia komentárov sa rýchlo zaplnila aj pod príspevkom z_kotle. Niektorí píšu o ďalšej hanbe pre Slovensko.

Iní píšu, že majiteľ si môže prispôsobiť ceny, ako uzná za vhodné, no je otázne, či je to morálne. Iní píšu, že si chcú užiť výnimočný futbalový zážitok, tak im vyššia cena za jedlo neprekáža a radi ju zaplatia. Niektorí veria, že zvláštna udalosť si žiada zvláštne ceny a prečo podniky nepodporiť. V komentároch niektorí píšu, že na mieste majiteľa podniku by konali rovnako a taktiež by zvýšili ceny. Veria, že človek má možnosť rozhodnúť sa, ak sa mu cena nepozdáva, môže sa najesť inde.

Iní píšu že na futbalovom podujatí v Hamburgu mali podobné jedlo za menej ako 12 eur a cena 17 eur sa im zdá vskutku premrštená. Jeden z komentujúcich píše, že jedlo je drahšie ako vstupenka na zápas. Iní to poňali s humorom a pýtajú sa, prečo si so sebou autor príspevku nevzal chlieb s rezňom.