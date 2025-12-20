Výpoveď od zamestnávateľa nemusí byť vždy platná. V niektorých prípadoch sú pracovníci chránení

Ilustračná foto: Unsplash

Jakub Baláž
TASR
Zamestnanci by mali poznať svoje práva.

Ak vo firme pôsobí odborová organizácia, zamestnávateľ je povinný prerokovať s ňou výpoveď každého zamestnanca, a to aj v prípade, že zamestnanec nie je jej členom. Ak tak neurobí, výpoveď je neplatná. Upozornil na to partner právnickej firmy Vojčík & Partners Pavol Daubner.

Odborová organizácia je povinná prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedenej lehote nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo,“ vysvetlil Daubner.

Osobitná ochrana sa podľa neho vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú členmi odborového orgánu oprávneného vystupovať v mene odborovej organizácie. V tomto prípade môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie. „Za predchádzajúci súhlas sa však považuje aj to, ak zástupcovia zamestnancov písomne neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal,“ konštatoval odborník.

Ochrana pri PN

Ak odbory súhlas odmietnu, výpoveď je neplatná. Výnimkou je prípad, keď súd rozhodne, že od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnanci, ktorí sú len radovými členmi odborovej organizácie, takúto zvýšenú ochranu nemajú.

Zákon tiež zakazuje dať zamestnancovi výpoveď počas práceneschopnosti (PN). „Zamestnanca totiž chráni takzvaná ochranná doba,“ zdôraznil Daubner. Výnimkou je len výpoveď pre dôvody, ktoré nesúvisia so zdravotným stavom zamestnanca, napríklad zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa. „Ak zamestnávateľ pochybuje o oprávnenosti PN u zamestnanca, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o preverenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca prostredníctvom posudkového lekára,“ doplnil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pellegrini prehovoril o novele Trestného zákona: Prezradil, čo bude pri rozhodovaní kľúčové

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac