Vyplavilo plávajúcu hrôzu: Tohto sa na pláži nikdy nedotýkajte, ani keď to vyzerá ako mŕtve

Oceány a moria sú plné fascinujúcich bytostí. Z veľkej časti pre nás bežných smrteľníkov zostávajú záhadou a dokážu nahnať poriadny rešpekt. A ak na pláži spozorujete vyplavenú takúto „príšeru“, radšej sa držte ďalej.
Na pláž Aberavon vo Walese vyplavilo stvorenie, ktoré môže predstavovať pre ľudí nebezpečenstvo, informoval britský web Metro. Návštevníci pláže boli upozornení, aby sa týchto živočíchov pre svoje vlastné dobro stránili.
Nenechajte sa oklamať
„Príšera“, ktorá vyzerá ako kus slizu alebo medúza, nesie názov mechúrovka portugalská (Portuguese man o‘ war, lat. Physalia physalis) a priamy styk s ňou môže poriadne bolieť. Jej bodnutie okrem toho dokáže spôsobiť pľuzgiere, vyrážky či dokonca horúčku. V závažných stavoch môže dokonca navodiť problémy so srdcom alebo s pľúcami. Alergická reakcia dokáže v extrémnych prípadoch viesť až k smrti.
Nemali by ste sa jej dotýkať, dokonca ani v prípade, že vyzerá mŕtvo, pretože na to môžete doplatiť.
