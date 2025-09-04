Vyplakala sa na prvom sedení. Úprimné priznanie Adely Vinczeovej mnohých poriadne šokuje, chodila na terapie

Jej názory majú hlavu aj pätu, často ukazuje svoju racionálnu stránku a stojí nohami na zemi. Málokto by preto čakal, že bude niekedy potrebovať psychológa. V dnešnom svete to však nie je nič nezvyčajné, čoraz viac známych osobností, ale i bežných ľudí sa obracia na pomoc odborníka, vďaka ktorému zvládajú každodenné starosti lepšie.
Aj mamičke adoptívneho synčeka Maxíka záleží na svojom duševnom zdraví a zachovaní pohody. Adela Vinczeová patrí medzi výrazné osobnosti, ktoré sú často na očiach verejnosti. Hoci v súčasnosti sa viac stiahla do úzadia a venuje sa Maxíkovi a šou Trochu inak s Adelou, keď sa pravidelne objavovala na televíznych obrazovkách, mala šialené pracovné tempo. Všetko to ustáť, plus tlak zo strany tvorcov relácií, vie na človeku zanechať stopy. Adela už spomínala terapie, na ktoré chodievala a v podcaste Zdravá krajina prezradila o nich viac.
Klasická terapeutka jej nevyhovovala
Ako známa moderátorka uviedla, chodievala ku terapeutke do Banskej Bystrice, ktorá jej sadla. Aj keď dnes je s ňou v kontakte len občas, pochvaľuje si ju a zároveň vyšla s pravdou von, že robí etikoterapiu. Táto liečebná metóda jej vyhovovala. „Ako som emocionálny typ, tak mi to ide aj cez racio. Musím mať veci aj pochopené, aby sa mi uľavilo,“ dodala Adela, ktorej nestačí, keď si pustí peknú pesničku alebo si ide zašportovať. Sama dobre vie, že treba vyriešiť podstatu.
„Predtým som chodila ku klasickej terapeutke, ktorá bola dokonca veľmi odporúčaná v Bratislave. Vždy som sa vyrozprávala, bolo mi chvíľu lepšie a potom sa ten môj stav vrátil,“ priznala moderátorka, ktorá čelila vnútornej nepohode a tá sa jej prejavovala až v žalúdku. A aj keď ju spomínaná terapeutka zbavila bolesti, ktorá prešla, podstata ostala a nebola vyliečená.
Jedného dňa sa však dostala k odborníčke v Banskej Bystrici. V pamäti jej utkvelo prvé sedenie, na ktorom nechýbal plač. „Odvtedy som tam už neplakala. Nechala ma vyplakať, vysťažovať sa, poukazovala som prstom na kadekoho a potom povedala: No dobre a teraz poďme k vášmu vzťahu s vami,“ prezradila manželka Viktora Vinczeho.
