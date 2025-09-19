Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje Česko Rusom: EÚ i NATO odsúdili narušenie vzdušného priestoru Estónska

Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je podľa českého ministerstva zahraničných vecí ďalším príkladom provokácie a eskalácie zo strany Moskvy. Rusko by podľa rezortu malo začať rešpektovať, kde končia jeho hranice. Ministerstvo to uviedlo na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je ďalším príkladom moskovskej provokácie a eskalácie. Stojíme pri estónskych spojencoch. Pre Rusko máme jediný odkaz: začnite rešpektovať, kde končia vaše hranice, vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte našu trpezlivosť,“ napísalo ministerstvo.
Odsúdila to EÚ aj NATO
Narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými vojenskými lietadlami, ku ktorému došlo v piatok, je podľa šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Kaje Kallasovej „extrémne nebezpečnou provokáciou.“ Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že so stupňovaním hrozby sa bude zvyšovať tlak zo strany EÚ.
NATO v súvislosti s incidentom obvinilo Rusko z „nezodpovedného správania“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevkov Kallasovej a von der Leyenovej na sociálnej sieti.
„Ide už o tretie takéto narušenie vzdušného priestoru EÚ v priebehu niekoľkých dní, čo naďalej zvyšuje napätie v regióne,“ napísala Kallasová. Šéfka únijnej diplomacie ďalej uviedla, že je v kontakte s estónskou vládou. „Budeme naďalej podporovať naše členské štáty v posilňovaní ich obrany s využitím európskych zdrojov,“ pokračovala.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa Kallasovej skúša odhodlanie Západu. „Nesmieme prejaviť slabosť,“ uzavrela.
Silnejšie východné krídlo NATO
K piatkovému incidentu sa vyjadrila aj predsedníčka EK von der Leyenová. „S odhodlaním budeme odpovedať na každú jednu provokáciu, pričom zároveň budeme investovať do silnejšieho východného krídla,“ napísala. „Ako sa hrozby stupňujú, aj náš tlak sa bude stupňovať,“ vyhlásila.
Von der Leyenová zároveň vyzvala lídrov EÚ, aby čo najrýchlejšie schválili 19. balík sankcií voči Rusku, ktorý predstavila v piatok. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu.
Hovorkyňa NATO Allison Hartová v príspevku na X uviedla, že NATO pri narušení vzdušného priestoru Estónska okamžite zasiahlo a odvrátilo ruské lietadlá. „Toto je ďalší príklad nezodpovedného správania Ruska a schopnosti NATO reagovať,“ dodala.
Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút.
Nahlásiť chybu v článku