Kremeľ to zase skúša: Vzdušný priestor Estónska narušili ruské stíhačky, zdržali sa tam 12 minút

Tri ruské stíhačky MiG-31 vstúpili do vzdušného priestoru Estónska a zotrvali tam 12 minút, uviedla estónska vláda vo svojom stanovisku.
Ako informuje Reuters, o incidente informovali aj európske a aliančné zdroje. K činu sa vyjadril aj estónsky minister obrany Hanno Pevkur označil udalosť za „bezprecedentne brutálnu“. Podľa Reuters Tallinn doručil oficiálny protest najvyššiemu predstaviteľovi ruského veľvyslanectva.
Ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal, prenikli do estónskeho vzdušného priestoru a smerovali k hlavnému mestu Tallinn. Lietadlá zotrvali vo vzdušnom priestore Estónska približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili, tvrdia zdroje portálu Politico oboznámené so situáciou.
Ide už o tretí incident za posledné dni
Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ruské lietadlá vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru nad Fínskym zálivom. Šéf estónskej diplomacie dodal, že čoraz rozsiahlejšie testovanie hraníc zo strany Ruska a jeho rastúca agresivita si vyžaduje rýchle zvýšenie politického a ekonomického tlaku.
Incident sa odohral len pár dní potom, čo drony narušili aj vzdušný priestor Poľska aj Rumunska. Nad územie členského štátu Európskej únie i NATO vtedy vletelo najmenej 19 bezpilotných lietadiel, z ktorých tri alebo štyri boli zostrelené. Poľsko incident označilo za akt agresie a aktivovalo článok štyri Severoatlantickej zmluvy.
