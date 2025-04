Vymení úrad za pekáreň: Fico na 1. mája odpracuje „šichtu“ v pekárni, nevynechá ani oslavy

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) absolvuje 1. mája na Sviatok práce v skorých ranných hodinách časť pracovnej zmeny v pekárni Penam Slovakia, a. s. v Nitre.

Predpoludním navštívi Liptovský Mikuláš, kde si pripomenie 135. výročie prvomájového zhromaždenia v meste, počas ktorého robotníci žiadali zlepšenie sociálnych práv.

Prvý máj je tiež dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Fico si túto udalosť pripomenie na oslavách 21. výročia vstupu SR do EÚ, ktoré sa tiež budú konať v Liptovskom Mikuláši, a to o 11:00 na Námestí osloboditeľov.