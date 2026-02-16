Vyhrala súd: Moniku Tódovú na portáli Hlavný denník očierňovala novinárka, ktorá neexistuje

Na slovenskom portáli Hlavný denník bol pred piatimi rokmi zverejnený článok o majetkových pomeroch Moniky Tódovej, uznávanej novinárky pôsobiacej v redakcii Denník N. Text publikovaný pod menom Aneta Leitmanová tvrdil, že Tódová býva spolu s manželom v byte, na ktorý si nemohla legálne zarobiť.
Tódová opísala, že po zverejnení článku čelila rozsiahlej internetovej šikane. Ľudia ju opakovane kontaktovali s otázkami, ako si mohla dovoliť danú nehnuteľnosť. „Naposledy trúsil takéto poznámky v auguste premiér Robert Fico,“ opísala Tódová.
Celá kauza putovala na súd, pričom spor samotný mal trvať takmer päť rokov. Tódová dnes v príspevku na sociálnej sieti Facebook priblížila, aký bol verdikt, pričom celá kauza skončila rozsudkom v prospech poškodenej novinárky a vydavateľstva.
Autorka článku neexistuje
Hlavný denník sa v súdnom konaní bránil tým, že nebol pôvodným zdrojom informácií o údajne pochybných majetkoch novinárky.
Tvrdil, že ich preberal z anonymného webu Fakty a dôkazy so sídlom na Kokosových ostrovoch. Podľa právoplatného rozsudku však táto skutočnosť nemá vplyv na objektívnu zodpovednosť žalovaného.
Súd mal konštatovať, že „na strane žalovaného neexistovali rozumné dôvody spoľahnúť sa na to, že informácie, ktoré preberá, sú pravdivé a skutočne majú význam, aký sa im pripisuje“.
Závažným zistením bolo aj to, že autorka článku v skutočnosti neexistuje. Napriek tomu sa na portáli Hlavný denník nachádzali desiatky textov publikovaných pod menom Aneta Leitmanová.
Samotný šéfredaktor portálu pritom priznal, že osobu vystupujúcu pod týmto menom nepozná. Tento fakt súd neprehliadol: „Samotná skutočnosť, že na portáli, ktorého je žalovaný prevádzkovateľom, môže na jeho zodpovednosť uverejňovať články osoba, ktorej pravú identitu nepozná ani on sám, neprispieva k záveru, že ide o dôveryhodné médium,“ uviedol súd, píše Tódová.
Mestský súd Bratislava IV preto rozhodol, že Hlavný denník sa musí Monike Tódovej ospravedlniť za šírenie nepravdivých informácií, zaplatiť jej tisíc eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a zároveň sa ospravedlniť aj vydavateľstvu Denník N za tvrdenia, že svojich novinárov vypláca načierno.
Hlavný denník ospravedlnenie už zverejnil
Portál Hlavný denník zverejnil ospravedlnenie v znení: „Ospravedlňujeme sa Monike Tódovej a Mirekovi Tódovi za neoprávnený zásah do ich osobnostných práv, ku ktorému došlo zverejnením článku zo dňa 2. 3. 2021 s názvom ‘Novinárka Tódová s manželom si žijú nad pomery. Majú byt v lokalite Počiatka a Suchobu’, nakoľko sa zakladá na neúplných, zavádzajúcich a nezákonne zverejnených informáciách.“
Pre vydavateľstvo ďalej zverejnil ospravedlnenie v znení: „Ospravedlňujeme sa spoločnosti N Press, s. r. o. – vydavateľovi Denníka N, za neoprávnený zásah do jeho dobrej povesti, ku ktorému došlo zverejnením článku zo dňa 2. 3. 2021 s názvom ‘Novinárka Tódová s manželom si žijú nad pomery. Majú byt v lokalite Počiatka a Suchobu’, nakoľko v tomto článku bola obsiahnutá informácia, že Denník N dáva svojim novinárom peniaze načierno.“
Zároveň však v zhrnutí pri oboch zverejnených textoch uviedol: „Na základe právoplatného rozsudku je redakcia HD povinná zverejniť nasledujúce ospravedlnenie (zverejnenie ospravedlnenia neznamená, že redakcia HD súhlasí so súdnym rozhodnutím). Spor trvá takmer päť rokov a počas tohto obdobia prebiehala verejná diskusia o sporných postupoch a interpretáciách informácií. Napriek tomu rozsudok rešpektujeme a text uverejňujeme.“
