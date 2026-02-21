Vydesená žena prosí o radu: Veci v jej dome sa roztápajú a ona nevie prečo

roztápajúce sa predmety doma

Reprofoto: Reddit.com (@hugedisaster)

Michaela Olexová
Žena pridala v diskusnom vlákne príspevok, v úvode ktorého stojí: "Veci v mojom dome sa neustále záhadne topia."

Najprv zverejnila fotografiu fľaše na vodu s viečkom, ktoré vyzeralo, akoby ho požuval pes. K snímke napísala: „Túto fľašu už nepoužívam, takže mi nejaký čas len stála doma. Všimla som si, že plastové viečko je zvláštne lepkavé a vlhké (?), a prestala som ju používať úplne, pretože mi z toho prišlo nevoľno.“

Na ďalších dvoch fotografiách v príspevku na sociálnej sieti Reddit ukázala svoj batoh so spodnou časťou z umelej kože. „Práve som doma upratovala a náhodou som sa dotkla umelej kože na batohu, ktorý mám ešte zo strednej školy. Moja prvá myšlienka bola, že mám na ruke mačacie výkaly – ale v skutočnosti sa celá spodná časť doslova topí.“

Na poslednej fotografii bola elektrická zubná kefka. „Dnes ráno som ju chcela použiť a všimla som si, že celá rukoväť je lepkavá. Dokonca aj zubná pasta sa akosi lepí.“

Na záver príspevku napísala: „Čo to, dopekla, je? Doslova – čo to je? Pre kontext: bývam v novostavbe, v malom dome, ktorý vykurujeme minisplitovým systémom. Teplotu udržiavame na rozumných 22 až 23 °C. Vonku je v poslednom čase dosť chladno, neviem, či to s tým súvisí. Neviem, čo ďalšie by som mala doplniť. Pokiaľ viem, nemáme tu žiadnu pleseň. Cirkulácia vzduchu nie je ideálna, keďže v poslednom období neotvárame okná, no máme niekoľko vetracích otvorov a vetranie v kúpeľni nechávam zapnuté takmer neustále – okrem noci, lebo je hlučné. Nariadil mi to majiteľ domu. Naozaj neviem. Čo to, dopekla…“

Nemáš v blízkosti atómovú elektráreň?

Príbeh tejto ženy okamžite zaujal verejnosť a ľudia začali prichádzať s rôznymi teóriami. Medzi najčastejšími sa objavoval názor, že problém môže spôsobovať kozmetický produkt, ktorý nepriaznivo reaguje s plastovými predmetmi.

Komentujúci sa jej preto pýtali, aké krémy či spreje používa. „Nič nepoužívam, prepáčte,“ odpovedala žena.

Ďalšia teória pracovala s myšlienkou prirodzeného opotrebovania materiálov. Žena však upozornila, že fľaša s vodou sa začala „rozpadávať“ až po tom, ako ju odložili a prestali používať. Pri predmetoch, s ktorými sú v každodennom kontakte, sa podobný problém nevyskytuje.

Objavili sa aj bizarnejšie úvahy – či žena nežije v blízkosti atómovej elektrárne, či nejde o výkaly, alebo či nebýva v priestore s extrémne vysokou teplotou. Všetky tieto možnosti však rázne odmieta.

Dve vysvetlenia, ktoré dávajú najväčší zmysel

