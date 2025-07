Vydával sa za veľvyslanca neexistujúcich štátov: Polícia zadržala muža, ktorý takto z ľudí vyťahoval peniaze

Indická polícia v stredu zatkla muža obvineného z prevádzkovania falošného veľvyslanectva v prenajatej obytnej budove neďaleko metropoly Naí Dillí. Skonfiškovala tiež vozidlá s falošnými diplomatickými poznávacími značkami a falošné diplomatické pasy. TASR o tom píše podľa agentúry AP a denníka The Times of India.

Podozrivý sa vydával za veľvyslanca alebo konzula a údajne od ľudí vymáhal peniaze sľubmi o práci v zahraničí, uviedol vyšší policajný dôstojník Sušíl Ghulé zo špeciálnej jednotky štátu Uttarpradéš.

Beat this!

UP STF has busted a fake embassy being run from a swanky house in Ghaziabad, Uttar Pradesh. The arrested suspect Harshvardhan Jain used to portray himself as ambassador of nations like West Arctica, Sabroga, Poulvia and Lodonia. Multiple fake stamps, passports,… pic.twitter.com/Pw8bDxOjCy

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 23, 2025