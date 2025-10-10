Vydali odporúčania pre občanov: Európska krajina sa pripravuje na núdzovú situáciu

Dánska národná banka vydala nové odporúčania občanom pre prípad výpadku digitálnych služieb a platobných systémov. Pre mnoho ľudí by to mohlo znamenať veľké problémy.
Na svojom webe banka upozorňuje, že aj keď je dánska platobná infraštruktúra jednou z najbezpečnejších v Európe, môžu nastať situácie, keď elektronické platby nebudú fungovať, píše tn.cz.
Podľa guvernéra Ulrika Nødgaarda ukázali nedávne výpadky sietí v Európe, že ľudia aj obchody musia byť pripravení používať alternatívne spôsoby platenia. Potvrdil to pre agentúru Ritzau. „Dánsky platobný systém je bezpečný, no výpadok siete Nets a rozsiahle výpadky elektriny v Španielsku jasne ukázali, že občania aj obchody musia byť pripravení používať alternatívne spôsoby platenia, povedal.“
Ľudia by mali mať pri sebe hotovosť
Najjednoduchším riešením zostáva hotovosť – každý by mal mať pri sebe aspoň 800 dánskych korún, ideálne v menších bankovkách a minciach, pretože pri globálnom výpadku by bankomaty nemuseli fungovať.
Banka tiež odporúča, aby domácnosti používali rôzne platobné metódy – mať minimálne dve platobné karty rôznych značiek (napr. Visa, Mastercard alebo Dankort) a nainštalovanú mobilnú bankovú aplikáciu na prevody.
Od roku 2026 by malo byť v Dánsku možné platiť kartou aj offline vo všetkých supermarketoch a lekárňach. Už teraz má viac než 80 % obyvateľov embosovanú kartu, ktorá umožňuje platbu bez pripojenia k internetu. Veľké reťazce ako Netto, Bika a Fotex modernizujú svoje predajne tak, aby dokázali fungovať niekoľko dní aj bez elektriny.
