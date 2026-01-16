Vychudnutá, chorá a bez vody: Fenka so silným zápalom očí žila v špine, majiteľ ju pred kontrolou schoval

Veterinárni inšpektori z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Šali odhalili zanedbanú fenku, ktorú sa jej majiteľ usiloval pred kontrolou zatajiť. Počas vykonávania kontroly majiteľ psa zatajoval, namiesto neho prezentoval druhé šteňa, informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
Fenku veľkého vzrastu, pravdepodobne kríženca plemena Akita, našli inšpektori schovanú z bočnej strany rodinného domu, v priestore ohraničenom rodinným domom, vysokým betónovým plotom a garážou. Odhadom 13 až 15-ročná fenka bola v nevyhovujúcich podmienkach, v nezateplenej drevenej búde, vo výkaloch a bez vody, držaná pravdepodobne dlhodobo.
Zanedbaný zdravotný stav
Sučka bola evidentne zanedbaná, v zlom stave, so silným zápalom a hnisavým výtokom z očí, silne sa škriabala. Nebola čipovaná ani vakcinovaná, majiteľ nemal vakcinačný preukaz. Majiteľom odprezentované šteniatko kríženca jazvečíka, ktorého vek veterinárni lekári odhadli na 3 až 4 mesiace, bolo v primeranej kondícii.
Nemalo však mikročip ani vakcináciu proti besnote. Šteňa malo ohrádku s drevenou nezateplenou búdou, vodu aj kosti zamrznuté. Sučka bola držiteľovi okamžite odobratá a umiestnená do Centra pre týrané a hendikepované zvieratá v Zlatých Moravciach. U šteňaťa jazvečíka budú nariadené veterinárne opatrenia podľa welfare a povinných veterinárnych úkonov. Držiteľovi psov bude uložená sankcia rozkazným konaním, potvrdila ŠVPS.
