Vybehol z dvora a začal hrýzť: Pes brutálne zaútočil na tri dievčatá v Topoľčanoch. Majú rozsiahle zranenia

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
SITA
Z útoku sa budú ešte dlho dostávať.

Tri dievčatá skončili so zraneniami v nemocnici po útoku psa v obci Krušovce v okrese Topoľčany. Majiteľ si pravdepodobne nezabezpečil svojho psa, ktorý vybehol z dvora rodinného domu a prešiel cez cestu na chodník.

„Na chodníku pes viackrát uhryzol 8-ročnú poškodenú, čím jej spôsobil poranenie v oblasti nôh. Následne prišiel k 11-ročnému dievčaťu, ktoré taktiež opakovane uhryzol do nôh a tiež jej spôsobil viaceré odreniny po celom tele. Najstaršia zo skupiny, 13-ročná, utrpela najťažšie poranenia na nohách, ktoré si vyžiadali operačný zákrok s predpokladanou dobou liečenia do troch mesiacov,“ informovala o brutálnom útoku psa nitrianska krajská polícia.

Poverený príslušník Policajného zboru v Topoľčanoch začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví. Polícia vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s ohľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie zatiaľ nebude poskytovať.

