Všetkým obyvateľom ostrova hrozí krutá smrť: Nikto sa k nemu nesmie priblížiť, vláda ale chce podniknúť nebezpečný krok

Na svete ostalo už len málo miest, ktoré sú modernou civilizáciou nedotknuté. Patrí medzi ne aj ostrov Sentinel. Žije na ňom hŕstka domorodých obyvateľov, ktorí s vonkajším svetom nemajú žiaden kontakt. Malo by to tak ostať aj naďalej, no indická vláda možno podnikne riskantný krok.

Ako informuje Mail Online, Sentinel je známy tým, že jeho obyvatelia žijú v izolácii od okolitého sveta. Nemajú vybudovanú imunitu proti moderným ochoreniam a každá návšteva cudzinca by mohla znamenať smrť pre celý ostrov. Na druhej strane, Sentinelčania si svoje územie chránia a bolo zaznamenaných viacero prípadov, kedy nepozvaného hosťa zabili.

Platí preto pravidlo, že k ostrovu sa nesmie nikto priblížiť, pre vlastnú bezpečnosť, ale aj kvôli ochrane jeho obyvateľov. India ale v roku 2027 plánuje vykonať veľké sčítanie obyvateľov, prvé po vyše desaťročí. Úrady tak čelia dileme. Ako zrátať členov najizolovanejšieho domorodého kmeňa tak, aby ho nevyhubili? Obyvatelia ostrova totiž doteraz nikdy sčítaní neboli.

Odborníci varujú, že akýkoľvek pokus by mohol skončiť humanitárnou katastrofou. V roku 2006 zaplatili dvaja indickí rybári životom po tom, ako sa ich loď nešťastnou náhodou priblížila k ostrovu. Podľa svedkov z ďalšej lode boli obaja muži brutálne rozsekaní sekerami. Niekoľko dní po zabití boli ich telá údajne zavesené na bambusových tyčiach.

V roku 2018 bol zabitý americký misionár John Allen Chau po drzom pokuse obrátiť domorodcov na kresťanstvo. Vraj sa k im pokúsil priateľsky priblížiť, no rybári z neďalekej lode s hrôzou sledovali, ako ho domorodci zabili a s lanom na krku odtiahli jeho telo preč. Odvtedy spočíva na ostrove a pozostatky sa nikto nepokúsil získať späť.

In 2018, John Allen Chau made a controversial attempt to contact the Sentinelese, an isolated indigenous tribe on North Sentinel Island. The Sentinelese have long maintained their seclusion and are known to react aggressively to outsiders.

Visits to the island are strictly… pic.twitter.com/EiTvsGx3aC

— Morbid Knowledge (@Morbidful) July 5, 2024