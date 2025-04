K tomuto ostrovu sa nikto nesmie priblížiť na viac ako 5 km: Muž skončil v putách po tom, ako tam odniesol kolu

Ostrov Severný Sentinel je známy tým, že je obývaný hŕstkou domorodcov, ktorí nemajú žiaden kontakt s vonkajším svetom, a tak by to malo aj ostať. Okrem iného sú chránení pred modernými ochoreniami. Niektorí to ale odmietajú pochopiť a pokúšajú sa tam dostať za každú cenu.

Nechal im kokos a plechovku koly

Ako informuje The Guardian, indická polícia zadržala amerického turistu po tom, ako sa pokúsil dostať na ostrov Severný Sentinel. Žije na ňom kmeň nedotknutý moderným svetom, odhaduje sa, že populáciu tvorí približne 150 domorodcov. 24-ročný turista Mykhailo Viktorovych Polyakov tam však chcel prepašovať kokos a plechovku koly.

Na ostrov nesmie vkročiť nikto, ani sa k nemu priblížiť na viac ako 5 kilometrov. Úrady sa snažia ochrániť domorodcov pred modernými chorobami a uchovať ich spôsob života. Severný Sentinel sa v médiách objavil aj v roku 2018 po tom, ako sa sem ilegálne dostal 27-ročný americký misionár John Allen Chau. Ostrovania ho zabili a jeho telo sa nikdy nenašlo. Vzhľadom na to, že sem nesmie vkročiť nikto, ani polícia, prípad ani nebol vyšetrovaný.

Vyhýbajú sa kontaktu so svetom

Sentinelčania, ktorých jazyk a zvyky zostávajú pre okolitý svet záhadou, sa vyhýbajú akémukoľvek kontaktu a sú nepriateľskí voči každému, kto sa pokúsi priblížiť. Polyakov asi hodinu pískal na píšťalku pri brehu ostrova Severný Sentinel, aby upútal pozornosť kmeňa, kým vystúpil na breh.

Na pláži pobudol asi 5 minút, nechal tam svoje „dary“, odobral vzorky piesku a natočil video. Následne sa vrátil na loď a odišiel. Polícia ho zadržala o dva dni neskôr. Muž sa o podobný počin pokúsil už aj koncom roka 2024. Na ostrov sa chcel dostať na nafukovacom kajaku, no zastavil ho personál hotela, v ktorom sa ubytoval. K ostrovu sa opäť priblížil v januári tohto roka.