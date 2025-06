Po 13 rokoch sa rozlúčia s divákmi. Martin Nikodým a Adela Vinczeová zareagovali na koniec obľúbenej relácie

Potom, ako odišla Adela z konkurenčnej Markízy, rozhodla sa ostať len v reláciách STVR, pričom popri svojej relácii Trochu inak ostala aj v obľúbenej súťažnej šou, v ktorej už roky spolu so svojím tímom bojuje proti Danovi Danglovi. Tomuto boju je však po rokoch koniec a diváci si budú musieť nájsť nový obľúbený program.

Ako informoval portál Plus jeden deň, relácia Milujem Slovensko, ktorá bola na televíznych obrazovkách od apríla 2013, končí. Piatkovú pohodu s Martinom Nikodýmom, Adelou Vinczeovou a Danom Danglom vyškrtli z programu, keď sa novou generálnou riaditeľkou STVR stala Martina Flašíková.

„Jednotka má dnes niekoľko stabilných, dlhoročných formátov, ktoré jej prinášajú čísla, ale je pravda, že mnohé z nich už začínajú pôsobiť unavene. Niekedy mám pocit, že sa točíme dookola – tí istí hostia, tie isté vtipy, ten istý ,puk‘, ktorý navštívil tú istú dedinu už šiestykrát,“ povedala o šou Flašíková pre portál Mediálne.

Reakcie hlavných tvárí

Ku koncu relácie sa samozrejme vyjadrili aj známe tváre, ktoré v nej roky účinkovali. „Je mi to, samozrejme, ľúto, lebo je to moja srdcovka a ide o mimoriadne úspešný formát. Ale prijímam toto rozhodnutie a som zvedavá na ďalší vývoj situácie. So záujmom pozorujem, kam sa uberá mediálny priestor a moja osoba v ňom,“ vyjadrila sa Vinczeová pre portál Plus jeden deň.

Ticho neostal ani dlhoročný moderátor Martin Nikodým. Priznal: „Samozrejme, že mi to je ľúto, lebo to bol program, ktorý prinášal ľuďom veľa radosti a zábavy, ale uvedomujem si, že sme natočili 15 sezón. Sme o 14 rokov starší, ako keď sme ho začali vysielať, a to je pre televízny program naozaj vynikajúca vizitka. Milujem Slovensko bolo témou debát ľudí, deti sa hrávali v škole, dospelí na vianočných večierkoch. Neraz som bol pritom. Myslím, že po 14 rokoch sa všetci, ktorí sme sa na ňom podieľali, môžeme postaviť pred budovu STVR so vztýčenou hlavou. Bolo to nádherných 14 rokov, za ktoré ďakujem. A čo bude ďalej? Tak na to si ešte chvíľu počkajme.“