Všetky možnosti sú na stole: Izrael nevylúčil proti Hizballáhu ani pozemnú operáciu v Libanone

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Všetky možnosti sú podľa armády na stole.

Izraelská armáda nevylučuje žiadnu z možností postupu voči proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh v Libanone vrátane prípadnej pozemnej ofenzívy. Na tlačovej konferencii to v pondelok uviedol hovorca izraelskej armády brigádny generál Effi Defrin, informuje TASR.

„Všetky možnosti sú na stole,“ odpovedal Defrin na otázku týkajúcu sa možnej pozemnej operácie proti Hizballáhu. Dodal, že náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir navštívil severnú hranicu Izraela, kde sa stretol s veliteľmi divízií a Severného veliteľstva. Po oboznámení sa so situáciou schválil operačné plány.

Cieľom je odzbrojenie Hizballáhu

„Budeme pracovať na odzbrojení Hizballáhu a odstránení hrozieb voči izraelským občanom,“ vyhlásil Defrin. Izraelská armáda zároveň oznámila, že počas konfliktu s Iránom posilnila svoje jednotky rozmiestnené na severnej hranici.

V tejto napätej situácii OSN v pondelok vyzvala Izrael a proiránske hnutie Hizballáh na „maximálnu zdržanlivosť“ a rešpektovanie dohody o prímerí z novembra 2024, informovala agentúra AFP. Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric vo vyhlásení uviedol, že Organizácia je veľmi znepokojená prestrelkami cez demarkačnú líniu medzi Libanonom a Izraelom.

Intenzívne útoky po raketovom zásahu Haify

Dodal, že OSN vie o útokoch na Izrael, ku ktorým sa prihlásil Hizballáh, a izraelských útokoch v oblasti severne od tzv. modrej línie v Libanone, pri ktorých podľa oficiálnych údajov z Bejrútu zahynulo viac ako 50 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Izraelská armáda spustila svoje intenzívne útoky na juh Libanonu, údolie Bikáa a južné predmestia Bejrútu v pondelok okolo 02:40 h miestneho času po raketovom útoku, ktorý smeroval na prístavné mesto Haifa na severe židovského štátu. K útoku na Izrael sa prihlásilo libanonské hnutie Hizballáh, ktoré ho označilo ako odvetu za smrť iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Foto: TASR/AP

Izraelský minister obrany Jisrael Kac neskôr vyhlásil, že cieľom pre elimináciu je vodca Hizballáhu Naím Kásim. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok popoludní doplnil, že ozbrojené sily sú pripravené zlikvidovať „všetkých teroristických vodcov a frakcie“ na Blízkom východe.

