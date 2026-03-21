Všetko malo byť inak: Šokujúce odhalenie o princeznej Diane. Za kráľa chcela Harryho, nie Williama

Jana Petrejová
Kráľovskí experti upozornili na podstatný detail z minulosti.

Britská kráľovská rodina je už desaťročia jednou z najdiskutovanejších rodín na svete. Osudy jej členov sledujú milióny ľudí a každý nový detail z minulosti vyvoláva veľký záujem. Nedávno sa opäť objavila zaujímavá informácia o tom, čo zamýšľala zosnulá princezná Diana, čo sa týka budúcnosti svojich synov.

Podľa kráľovského experta totiž existovala možnosť, že by sa na britský trón mohol dostať mladší syn, teda princ Harry, a nie jeho starší brat princ William. Hoci to znie prekvapivo, dôvod, ktorý za tým mal byť, súvisel najmä s povahou oboch chlapcov v detstve, ako píše Tyla.

S Williamom nepočítala

Najstarším synom kráľa Karola je 43-ročný princ William, ktorý sa považuje za dediča a prvého v nástupníctve na britský trón. Za ním nasledujú jeho tri deti, 12-ročný princ George, 10-ročná princezná Charlotte a 7-ročný princ Louis. Napriek tomu, že začiatkom roka 2020 oficiálne odstúpil z funkcie najvyššieho člena kráľovskej rodiny, 41-ročný princ Harry zostáva piatym v nástupníctve.

Podľa novej správy však princezná Diana mala iné plány, o ktorých málokto vedel. Novinár Richard Kay, ktorý bol blízkym priateľom zosnulej princeznej z Walesu, tvrdí, že rátala s Harrym, ktorý si nasadí korunu namiesto svojho staršieho brata. “Myslím si, že William je trochu prekvapením. Bol to hanblivý mladý muž,” povedal Kay v podcaste Palace Confidential denníka Daily Mail.

Ako ďalej prezradil, keď ešte jeho matka žila, novinárovi povedala, že si nikdy nemyslela, že by William chcel tú “najvyššiu pozíciu”. Jednoducho jej nenapadlo, že jedného dňa bude korunu nosiť práve William. Kráľovský expert dodal, že Diana sa pripravovala na možnosť, že Harry bude nástupcom svojho otca kráľa Karola, ktorý bol v čase jej smrti princom z Walesu.

