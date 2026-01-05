Prezident Maduro určuje módne trendy: Súprava, ktorú mal pri prevoze do USA, valcuje internet

Krátko po tom, čo Spojené štáty uskutočnili operáciu vo Venezuele a zadržali prezidenta Nicolása Madura, sa na sociálnych sieťach objavila fotografia, ktorá okamžite pritiahla pozornosť. Zachytáva Madura so zaviazanými očami na palube vojenskej lode v teplákovej súprave.
Madurov outfit sa stal okamžite zdrojom virálnych vtipov a krátkych videí, v ktorých používatelia ironicky hodnotia jeho módny vkus. Súprava sa dokonca na oficiálnej stránke vypredala, zostala iba veľkost 3 XL. Informoval o tom portál USA Today.
That Maduro Nike Tech Fleece is now a top seller.
The reviews 💀 pic.twitter.com/KIUhbvlOv8
— Da Dad (@RogueLeaderLA) January 4, 2026
Kreativitu ľudia dokázali v používateľské recenziách, kde sa vyskytli rôzne narážky na Madura. Údaje zo služby Google Trends ukázali, že v sobotu 3. januára došlo k náhlemu skoku v online vyhľadávaniach spojených s touto značkou.
Google záujem potvrdzuje
Zvýšený záujem vyvolala práve tepláková súprava Nike Tech Fleece, ktorá sa na trhu objavila už v roku 2013 ako súčasť kolekcie Nike Tech Pack. Maduro tak zažil dve neplánované veci. Okrem pobytu v americkom väzení aj udáva módne trendy na internete.
V Spojených štátoch sa cena súpravy vyšplhala na približne 260 dolárov, približne (222 eur). Samotná mikina vyjde na 140 dolárov, zatiaľ čo tepláky stoja ďalších 120 dolárov.
