Všetci ho milujú. Janko Koleník prehovoril o šoubiznise a čo si myslí o tom, že ho považujú za miláčika národa

Získal si srdcia mnohých divákov. 

Na televíznych obrazovkách pôsobí suverénne a sebavedomo, no aj silné osobnosti majú témy, o ktorých sa im nehovorí ľahko. Známy herec tentoraz odložil úsmev aj profesionálny odstup a prehovoril o veciach, ktoré si bežne necháva pre seba. Priznal, že v dnešnej dobe nie je jednoduché byť úprimný – ani voči sebe, ani pred verejnosťou.

Keď sa postaví na tanečný parket, publikum vidí energiu a rytmus. Už sú to štyri roky, čo sme Janka Koleníka videli tancovať v obľúbenej šou Let’s Dance. Onedlho opäť predvedie svoje umenie spolu s partnerkou Dominikou Roškovou, s ktorou to naplno roztočia. Ako naznačil v rozhovore pre Markízu, bude to zrejme iné.

Berie to pragmaticky

Janko Koleník je totiž tentoraz viac pripravený, ako to bolo v roku 2022. Nedávno nakrúcal jeden projekt, kde musel byť fyzicky zdatnejší a aj vďaka tomu má zrejme dosť kondičky na to, aby vydal zo seba maximum na tanečnom parkete. Herec neskrýva nadšenie, že je späť. “Je to istým spôsobom radosť, šťastie a zhoda okolností a je to aj dobrý ťah od dramaturgie a kreatívy Let’s Dance,” poznamenal.

Spomínaná tanečná súťaž a šoubiznis spolu súvisia. Podľa jeho slov sa Janko Koleník cíti v šoubiznise dobre. Nepovažuje to za nič zlé, skôr naopak, pozerá sa na to s rozumom a nadhľadom.

“V prvom rade je to súčasť môjho života. Ja som herec, bol som takmer 20 rokov zamestnaný v divadle. Divadlo je na okraji záujmu médií a do divadla chodí veľmi málo ľudí. Teraz pracujem v masovom priemysle. V šoubiznise si istým spôsobom mäso, si produkt. Beriem to veľmi pragmaticky: si to, čo predáva, čo vytvoríš, čo nakrútiš a v komerčnej televízii o to viac,” vyjadril sa herec.

Najprv divadlo, potom prišla televízia a šoubiznis

