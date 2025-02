Vráti sa ešte Juraj Slafkovský do reprezentácie? Po kontroverzných vyjadreniach sa mnohí obávali, že si už nezahrá

Juraj Slafkovský je aktuálne najlepším hokejistom na Slovensku, no aj napriek tomu sa po jeho minuloročných vyjadreniach na adresu Slovenského zväzu ľadového hokeja vyskytli obavy, že už nebude dostávať pozvánky do reprezentácie. Tieto obavy sa ale napokon ukázali ako zbytočné.

Talentovaný hokejista si na jeseň minulého roka nedával v rozhovore pre prestížny The Athletic servítku pred ústa a poriadne skritizoval zväz. „Na Slovensku je všetko o známostiach a každý sa o tom bojí hovoriť… Myslíte si, že Hossa chce pracovať pre zväz? Nie. Gáborík? Nie. Je to preto, že niektorí ľudia tam sú kvôli tomu, aby profitovali oni a nie slovenský hokej,“ povedal hokejista v októbri 2024.

Údajná mladícka nerozvážnosť

„Názory Juraja Slafkovského vnímame ako neuvážené vyjadrenia mladého hráča,“ reagovalo na spomínané vyjadrenie krátko na to SZĽH, písal Denník N. Tu sa však slovná prestrelka neskončila. „Len sa snažíte skrývať za skutočnosť, že som mladý, čo je trochu šialené,“ povedal Slafkovský. Po takýchto vyjadreniach sa teda mnohí obávali, či sa ešte niekedy vráti do reprezentácie.

Ako sa však ukazuje, tieto obavy boli zrejme zbytočné. „To, čo sa udialo, a hlavne to bolo mediálne dosť nafúknuté, bola vec, ktorá sa stala, keď mal Juraj možno 15 rokov, medzi ním a klubom. Pri najbližšej príležitosti by som rád spoznal detaily toho, čo sa vlastne udialo. No nemyslím si, že sa to týkalo národného tímu alebo zväzu,“ povedal Miroslav Šatan v podcaste SZĽH, na čo upozornili TVNoviny.

Šéf slovenského hokeja dodal, že to, čo sa písalo v médiách, ich v rozhodovaní nejako neovplyvňuje a Juraj má dvere do reprezentácie stále otvorené.