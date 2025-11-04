Vraj si nič nepamätá: Muž uniesol študentku Soňu, zdrogoval ju a znásilnil. Toto tvrdí vo výpovedi

Foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky ešte v septembri 2023.

V prípade znásilnenia študentky Sone v utorok opätovne vypovedá na Mestskom súde Bratislava I obžalovaný Ivo P. Tentoraz odpovedá na otázky právneho zástupcu poškodenej Ondreja Urbana. Obžalovaný zopakoval, že si nepamätá, kde sa s poškodenou prvýkrát stretol, v akom čase, či ako sa dostala k nemu domov.

Predpokladal však, že ju k sebe doviezol on. Nepamätal si ani, v akom stave bola. Na zvyšok výsluchu vylúčil súd na návrh právneho zástupcu poškodenej verejnosť, ktorá nebude prítomná ani pri výsluchu znalkyne. Urban zároveň súdu navrhol prekvalifikovať prečin obmedzovania osobnej slobody na zločin.

Nebol nepríčetný

Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.

Koncom apríla minulého roka zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR zrušil vo februári rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári konštatoval porušenie práv študentky Sone.

ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby. Ivo P. čelí obžalobe zo znásilnenia a z obmedzovania osobnej slobody.

