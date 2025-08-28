Volebný prieskum odhalil jasného lídra: PS predbehlo Smer, Hlas stále stráca. Demokrati a SNS by sa do parlamentu nedostali

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhralo hnutie PS so ziskom 21,2 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 18,7 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 10,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
Do parlamentu by sa dostali aj hnutia Republika (9,9 percenta) a Slovensko (8,2 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj KDH (6,7 percenta) a SaS (6,3 percenta). Pred bránami parlamentu by zostali Demokrati (4,8 percenta) a Maďarská aliancia (4,6 percenta). Do NR SR by sa nedostala ani SNS (štyri percentá).
Rozdelenie mandátov v parlamente
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 39 kresiel, Smer-SD 35 a Hlas-SD 19. S 18 poslancami by v NR SR bola Republika a s 15 hnutie Slovensko. SaS a KDH by získali zhodne po 12 mandátov.
Prieskum sa realizoval od 6. do 19. augusta na vzorke 3100 respondentov.
