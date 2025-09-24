Vojenské lietadlo s vysokopostavenou političkou opäť zažilo rušenie signálu GPS. Letelo okolo ruskej enklávy

Španielske vojenské lietadlo vezúce ministerku obrany Margaritu Roblesovú zaznamenalo v stredu ráno „narušenie“ GPS navigačného signálu. Nachádzalo sa v tom čase v blízkosti ruskej exklávy Kaliningrad, pričom smerovalo do Litvy. Oznámil to španielsky rezort obrany, píše TASR podľa agentúry Reuters.
V lietadle cestovali okrem ministerky aj príbuzní španielskych letcov, ktorí boli vyslaní do novej misie NATO na ochranu východného krídla. Tú Aliancia spustila v septembri, v reakcii na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ktoré Varšava zostrelila. Roblesová mala v stredu ráno navštíviť litovskú leteckú základňu Šiauliai a stretnúť sa tam so svojou litovskou rezortnou kolegyňou Dovilé Šakaliené.
Pri Kaliningrade to je bežné
Kapitán španielskeho lietadla, ktorým cestovala, médiám povedal, že takéto incidenty sú v blízkosti Kaliningradu pomerne bežné, a to v prípade civilných aj vojenských lietadiel. Dodal, že lietadlo s ministerkou mohlo na navigáciu použiť aj vojenské satelity. Španielske ministerstvo obrany v stredu tiež informovalo, že jeho stíhačky operujúce pod misiou Vilkas vzlietli minulý týždeň k ôsmim ruským lietadlám prelietavajúcich nad Baltským morom a eskortovali ich.
K obdobnému incidentu ako v stredu v prípade Roblesovej došlo 31. augusta na bulharskom letisku v meste Plovdiv, kde boli vyradené GPS navigačné služby práve v čase, keď tam malo pristáť lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Estónsko i susedné Fínsko v minulosti tiež obvinili Rusko z rušenia GPS navigačných zariadení v ich vzdušnom priestore. Rusko takého zasahovanie do komunikačných a satelitných sietí poprelo.
Ako píše Reuters, väčšina moderných dopravných lietadiel disponuje okrem GPS aj rôznymi senzormi a zariadeniami na určovanie polohy, čo znamená, že môžu bezpečne pokračovať v lete aj v prípade takéhoto rušenia.
