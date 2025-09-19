Vodičom ostali oči pre plač: Takéto ceny pohonných hmôt tu dlho neboli a bude to ešte horšie

Ceny pohonných látok sa v 37. týždni opakovane zvýšili. Cena klasického aj prémiových benzínov stúpala už tretí týždeň, dosiahla najvyššiu hodnotu od začiatku apríla. Tempo zdražovania benzínov bolo na úrovni dlhodobého priemeru. Mierne zdraželi aj jednotlivé druhy motorovej nafty, dosiahli najvyššie priemerné ceny za posledných päť týždňov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Liter benzínu 95 zdražel o 1,6 centa, predával sa za 1,544 eura. Priemerná cena prémiových benzínov bola 1,747 eura za liter. Bežná nafta zdražela o 1,1 centa za liter, stála 1,459 eura. Priemerná cena prémiových druhov nafty dosiahla hodnotu 1,653 eura za liter.
Ceny najpredávanejších pohonných látok boli súčasne vyššie ako v rovnakom čase minulého roka. Za benzín 95 spotrebitelia platili v priemere medziročne viac o 4,5 %, za prémiové benzíny viac o 4,8 %, za motorovú naftu si priplatili 4 % ceny a za prémiové nafty platili o 4,6 % viac.
Ceny plynov oproti predchádzajúcemu týždňu rástli. Najvýraznejšie stúpla cena LNG (skvapalnený zemný plyn), o 2,4 centa na 1,547 eura za kilogram. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) bola na úrovni 0,680 eura za liter a skoro bez zmeny zostal CNG (stlačený zemný plyn), ktorý sa predával za 1,661 eura za kilogram. Obom plynom sa ceny zvýšili iba o jednu desatinu centa za mernú jednotku.
Oproti predchádzajúcemu roku bola cena plynu CNG vyššia o 3,7 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LPG o 5 %, LNG o 8,6 %.
Analytik hovorí o ďalšom raste
Ceny pohonných látok by mali pokračovať v budúcom týždni v miernom raste. Cenové výkyvy budú pravdepodobne naďalej oscilovať na úrovni približne jeden až dva centy za liter benzínu či nafty. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Na trhu s ropou sa v posledných dňoch prelínajú protichodné faktory. V noci na 14. septembra bola ukrajinskými dronmi napadnutá ďalšia ruská rafinéria Kirishi v Leningradskej oblasti, ktorá patrí medzi najväčšie v krajine s kapacitou približne 355 000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Poškodenie a dočasné odstavenie časti prevádzky vyvolalo obavy z výpadkov v dodávkach a krátkodobo podporilo rast cien ruskej ropy,“ priblížil.
„Do toho sa pridáva aj geopolitika, americký prezident Donald Trump vyzval európske krajiny vrátane Slovenska, aby prestali odoberať ruskú ropu. Realita je však taká, že trhy a odberatelia sa touto rétorikou zatiaľ veľmi neriadia a obchod pokračuje ďalej,“ podčiarkol.
Dodal, že Medzinárodná energetická agentúra (IEA) stále varuje pred možným prebytkom ropy ku koncu roka, keďže OPEC+ zvyšuje produkciu a USA s Brazíliou ťažia rekordné objemy. „To môže strednodobo tlačiť ceny nadol, aj keď geopolitické riziká ostávajú,“ uzavrel analytik.
