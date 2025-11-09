Vodiči, zbystrite: Ceny benzínu a nafty vás dostanú. Vaše peňaženky by sa mali pripraviť na toto

Ilustračné foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
SITA
Situácia sa vracia k dlhodobému priemeru.

Na slovenských čerpacích staniciach sa očakáva pokojné obdobie. Ako uviedol pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ostatný nárast cien palív u nás už takmer vyplnil potenciál vyplývajúci z posledného prudkého rastu cien ropy na trhu.

„Domnievame sa, že aktuálne ceny sú rovnovážnym ohodnotením ponuky a dopytu. V praxi pre naše ceny palív to bude po určitý čas garantovať relatívne malé pohyby, pričom návrat benzínu pod 1,50 eur sa dnes zdá už málo pravdepodobným,“ dodal Boháček.

Ostatný vývoj na ropnom trhu podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa znamená, že vlna rastu cien pohonných látok na Slovensku by sa mala zastaviť s priestorom pre limitovanú korekciu. „Predpokladáme, že ceny benzínu sa budú blížiť k späť k 1 euro a 50 centom a nafta by sa mohla tlačiť v najbližšom čase pod túto métu,“ doplnil Pánis.

Najlacnejšie natankujete v Poľsku

Stagnáciu cien palív s výhľadom k ich miernemu poklesu možno očakávať podľa Pánisa aj v okolitých krajinách EÚ. Aktuálne stále platí, že najlacnejší benzín možno natankovať v Poľsku, kde ceny začínajú opäť klesať pod 1 euro a 40 centov, pričom k tejto úrovni by mali konvergovať aj priemerné české ceny.

Lacnejší benzín ako u nás je aj v Maďarsku, kde sa drží s rezervou pod 1 eurom a 50 centami, pričom v Slovinsku a Chorvátsku možno v priemere natankovať po 1 euro a 45 centov. Rakúske ceny sa síce držia nad 1 eurom a 50 centami, no stále sú nižšie ako slovenské.

Foto: Unsplash.com

Nafta sa najviac oplatí v Česku

Nafta je z regiónu najlacnejšia v Česku, kde sa drží s rezervou pod 1 eurom a 40 centami, pričom poľské ceny sa pohybujú mierne nad touto métou. Ceny nafty v Maďarsku prekročili 1 euro a 50 centov a Rakúsku sa vracajú naspäť pod 1 euro a 55 centov. Balkán je lacnejší v porovnaní s našimi južnými susedmi, keď chorvátske ceny nafty sa držia mierne nad 1 eurom a 40 centami a slovinské mierne nad 1 eurom a 45 centami.

Ako dodal Boháček, vodiči u nás stále tankujú o niečo lacnejšie než je priemer Európskej únie, no cenové rozdiely sa ďalej zužujú. „Slovensko má stále citeľnú výhodu voči celoeurópskemu priemeru. V EÚ27 je benzín drahší o približne 11 centov a v eurozóne už o 15 centov. Pri nafte je rozdiel menší, no stále v prospech Slovenska, približne 8 až 10 centov na liter.

„V praxi to znamená, že slovenské ceny zostávajú konkurencieschopné, no pre vodičov žijúcich pri hraniciach sa môže stále oplatiť tankovať v Poľsku či Česku. Zároveň platí, že ak sa trend postupného dorovnávania cien v regióne udrží, táto výhoda sa bude ďalej zmenšovať,“ konštatoval Boháček.

Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 44. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšili. Natural 95 oktánový benzín sa v priemere predával za 1,52 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili drahšie o 5 centov v priemere za cenu 1,47 €/l.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pilot Ryanairu skolaboval priamo v kokpite: Lietadlo plné cestujúcich sa ocitlo v krízovej situácii krátko…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac