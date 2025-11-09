Vodiči, zbystrite: Ceny benzínu a nafty vás dostanú. Vaše peňaženky by sa mali pripraviť na toto

Na slovenských čerpacích staniciach sa očakáva pokojné obdobie. Ako uviedol pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ostatný nárast cien palív u nás už takmer vyplnil potenciál vyplývajúci z posledného prudkého rastu cien ropy na trhu.
„Domnievame sa, že aktuálne ceny sú rovnovážnym ohodnotením ponuky a dopytu. V praxi pre naše ceny palív to bude po určitý čas garantovať relatívne malé pohyby, pričom návrat benzínu pod 1,50 eur sa dnes zdá už málo pravdepodobným,“ dodal Boháček.
Ostatný vývoj na ropnom trhu podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa znamená, že vlna rastu cien pohonných látok na Slovensku by sa mala zastaviť s priestorom pre limitovanú korekciu. „Predpokladáme, že ceny benzínu sa budú blížiť k späť k 1 euro a 50 centom a nafta by sa mohla tlačiť v najbližšom čase pod túto métu,“ doplnil Pánis.
Najlacnejšie natankujete v Poľsku
Stagnáciu cien palív s výhľadom k ich miernemu poklesu možno očakávať podľa Pánisa aj v okolitých krajinách EÚ. Aktuálne stále platí, že najlacnejší benzín možno natankovať v Poľsku, kde ceny začínajú opäť klesať pod 1 euro a 40 centov, pričom k tejto úrovni by mali konvergovať aj priemerné české ceny.
Lacnejší benzín ako u nás je aj v Maďarsku, kde sa drží s rezervou pod 1 eurom a 50 centami, pričom v Slovinsku a Chorvátsku možno v priemere natankovať po 1 euro a 45 centov. Rakúske ceny sa síce držia nad 1 eurom a 50 centami, no stále sú nižšie ako slovenské.
Nafta sa najviac oplatí v Česku
Nafta je z regiónu najlacnejšia v Česku, kde sa drží s rezervou pod 1 eurom a 40 centami, pričom poľské ceny sa pohybujú mierne nad touto métou. Ceny nafty v Maďarsku prekročili 1 euro a 50 centov a Rakúsku sa vracajú naspäť pod 1 euro a 55 centov. Balkán je lacnejší v porovnaní s našimi južnými susedmi, keď chorvátske ceny nafty sa držia mierne nad 1 eurom a 40 centami a slovinské mierne nad 1 eurom a 45 centami.
Ako dodal Boháček, vodiči u nás stále tankujú o niečo lacnejšie než je priemer Európskej únie, no cenové rozdiely sa ďalej zužujú. „Slovensko má stále citeľnú výhodu voči celoeurópskemu priemeru. V EÚ27 je benzín drahší o približne 11 centov a v eurozóne už o 15 centov. Pri nafte je rozdiel menší, no stále v prospech Slovenska, približne 8 až 10 centov na liter.
„V praxi to znamená, že slovenské ceny zostávajú konkurencieschopné, no pre vodičov žijúcich pri hraniciach sa môže stále oplatiť tankovať v Poľsku či Česku. Zároveň platí, že ak sa trend postupného dorovnávania cien v regióne udrží, táto výhoda sa bude ďalej zmenšovať,“ konštatoval Boháček.
Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 44. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšili. Natural 95 oktánový benzín sa v priemere predával za 1,52 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili drahšie o 5 centov v priemere za cenu 1,47 €/l.
Nahlásiť chybu v článku