Pilot Ryanairu skolaboval priamo v kokpite: Lietadlo plné cestujúcich sa ocitlo v krízovej situácii krátko pred pristátím

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Jeho kolega vyslal signál mayday a zachránil desiatky ľudí.

Let spoločnosti Ryanair z talianskeho Bergama do rumunskej Kluže sa vo štvrtok zmenil na dramatický boj s časom. Jeden z pilotov skolaboval priamo v kokpite, len niekoľko minút pred pristátím. Jeho kolega zachoval chladnú hlavu, prevzal kontrolu nad lietadlom, vyhlásil núdzový stav a bezpečne ho priviedol na zem.

Podľa portálu Aviation A2Z šlo o let FR-2682, ktorý mohol mať tragický koniec. Počas zostupu sa jednému z pilotov náhle zhoršil zdravotný stav, preto jeho kolega najskôr vyslal signál „pan-pan“, označujúci zdravotnú indispozíciu, ktorá zatiaľ neohrozuje bezpečnosť letu.

Z bežného letu sa stala krízová situácia

Len o pár minút neskôr sa však situácia zmenila. Stav pilota sa zhoršil a kapitán musel vyhlásiť plnú núdzu a vyslať signál „mayday“, ktorý znamená bezprostredné ohrozenie letu. Klužská riadiaca veža okamžite reagovala a uvolnila ranvej číslo 25, aby mohol Boeing bezpečne pristáť.

Kapitán situáciu zvládol s chladnou hlavou a stroj bezpečne dostal na zem. Na letisku už čakali záchranári, ktorí skolabovaného pilota okamžite prevzali do starostlivosti a odviezli ho do nemocnice.

Hrdinský zásah zachránil celý let

Hovorca letiska v Kluži potvrdil, že zásah prebehol rýchlo, profesionálne a bez ohrozenia cestujúcich. „Vďaka duchaprítomnosti kapitána a pripravenosti záchranných zložiek sa podarilo zabrániť nešťastiu,“ uviedol. Do Kluže bola následne vyslaná náhradná posádka z Bukurešti, ktorá zabezpečila spiatočný let do Talianska.

Foto: Unsplash

Lietadlo však pre incident meškalo približne tri hodiny. Podľa portálu Aviation Herald ide o zriedkavý, no veľmi vážny prípad. Odborníci zdôrazňujú, že rýchla reakcia druhého pilota bola kľúčová a vďaka nej sa z potenciálnej tragédie stal príbeh o profesionalite, odvahe a duchaprítomnosti v momente, keď išlo o všetko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac