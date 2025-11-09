Pilot Ryanairu skolaboval priamo v kokpite: Lietadlo plné cestujúcich sa ocitlo v krízovej situácii krátko pred pristátím

Let spoločnosti Ryanair z talianskeho Bergama do rumunskej Kluže sa vo štvrtok zmenil na dramatický boj s časom. Jeden z pilotov skolaboval priamo v kokpite, len niekoľko minút pred pristátím. Jeho kolega zachoval chladnú hlavu, prevzal kontrolu nad lietadlom, vyhlásil núdzový stav a bezpečne ho priviedol na zem.
Podľa portálu Aviation A2Z šlo o let FR-2682, ktorý mohol mať tragický koniec. Počas zostupu sa jednému z pilotov náhle zhoršil zdravotný stav, preto jeho kolega najskôr vyslal signál „pan-pan“, označujúci zdravotnú indispozíciu, ktorá zatiaľ neohrozuje bezpečnosť letu.
Z bežného letu sa stala krízová situácia
Len o pár minút neskôr sa však situácia zmenila. Stav pilota sa zhoršil a kapitán musel vyhlásiť plnú núdzu a vyslať signál „mayday“, ktorý znamená bezprostredné ohrozenie letu. Klužská riadiaca veža okamžite reagovala a uvolnila ranvej číslo 25, aby mohol Boeing bezpečne pristáť.
Kapitán situáciu zvládol s chladnou hlavou a stroj bezpečne dostal na zem. Na letisku už čakali záchranári, ktorí skolabovaného pilota okamžite prevzali do starostlivosti a odviezli ho do nemocnice.
Hrdinský zásah zachránil celý let
Hovorca letiska v Kluži potvrdil, že zásah prebehol rýchlo, profesionálne a bez ohrozenia cestujúcich. „Vďaka duchaprítomnosti kapitána a pripravenosti záchranných zložiek sa podarilo zabrániť nešťastiu,“ uviedol. Do Kluže bola následne vyslaná náhradná posádka z Bukurešti, ktorá zabezpečila spiatočný let do Talianska.
Lietadlo však pre incident meškalo približne tri hodiny. Podľa portálu Aviation Herald ide o zriedkavý, no veľmi vážny prípad. Odborníci zdôrazňujú, že rýchla reakcia druhého pilota bola kľúčová a vďaka nej sa z potenciálnej tragédie stal príbeh o profesionalite, odvahe a duchaprítomnosti v momente, keď išlo o všetko.
