Vodiči, veľký pozor: Polícia upozorňuje na neprejazdný úsek cesty. Dôvodom je nehoda

Úsek cesty II/574 medzi Majerom a Diviackou Novou Vsou v okrese Prievidza zostal v piatok pre dopravnú nehodu neprejazdný. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajti vyzvali vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili opatrne, aby do svojho cieľa bezpečne dorazili.
