Naši susedia pustili do služby novú špecializovanú sanitku. Môžeme len v tichosti závidieť

Varšava uviedla do služby špecializovanú veterinárnu sanitku na prevoz zvierat v ohrození života alebo zdravia. Nový systém nahrádza doterajšiu jednotku Eko Patrol a má urýchliť zásahy v kritických situáciách. V piatok o tom na sieti X informoval varšavský primátor Rafal Trzaskowski, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa mesta ide o prvú špecializovanú veterinárnu sanitku tohto typu v Poľsku
Ambulancia bude prevážať zvieratá z veterinárnych kliník na území mesta na základe hlásení mestskej polície. Vozidlo je vybavené nosidlami, veterinárnou ortopedickou doskou a transportnými modulmi s vyhrievacími podložkami.
Súčasťou vybavenia je aj prívod kyslíka s reguláciou prietoku určený pre mačky a malé a veľké psy, ktorý umožňuje aj podávanie liekov inhaláciou.
W chwilach zagrożenia życia czy zdrowia liczy się każda sekunda. Dotyczy to także naszych czworonożnych przyjaciół. Dotychczas transport zwierząt realizowała specjalna jednostka „Eko Patrol”. Od teraz będą przewożone do miejskiego Schroniska na Paluchu specjalnie wyposażonym… pic.twitter.com/QXgonfTZiR
— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 16, 2026
Nahlásiť chybu v článku