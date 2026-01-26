Vodiči, tomuto úseku sa určite vyhnite: Frekventovaná diaľnica je úplne neprejazdná, dopravu odkláňajú

Rýchlostná cesta R1 v smere do Trnavy je aktuálne neprejazdná. Stalo sa tak z dôvodu udalosti v doprave. Policajti na mieste usmerňujú dopravu a odkláňajú ju na výjazd na obec Vlčkovce.
Správu aktualizujeme.
Najnovšie články
