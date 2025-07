Vodiči, stále máte šancu natankovať výhodne: Benzín je najlacnejší od mája, no situácia sa môže rýchlo zmeniť

Spotrebiteľské ceny pohonných látok sa počas 29. týždňa upravovali iba veľmi mierne, o pár desatín centa. Ceny benzínov klesali tretí týždeň za sebou a dosiahli najnižšie hodnoty od začiatku mája. Klasická nafta pokračovala v raste ceny, prémiové druhy kozmeticky zlacneli, všetky druhy nafty sa však udržovali na najvyšších cenových hodnotách za tri a pol mesiaca (od začiatku apríla).

Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Benzín 95 sa v polovici júla predával v priemere za 1,490 eura za liter (medzitýždenne +0,6 centa), prémiové benzíny za 1,686 eura za liter (+0,9 centa). Spotrebitelia za bežnú naftu platili v priemere 1,464 eura za liter, za prémiové druhy nafty 1,650 eura za liter. Cenové úpravy nafty boli však nižšie ako 0,5 centa.

Ceny sú medziročne nižšie, okrem niektorých plynov

Aktuálne ceny pohonných látok boli nižšie ako v rovnakom období minulého roka, a to benzín 95 o 6,7 %, prémiové benzíny o 5,8 %, bežná nafta o 3 % a prémiová nafta o 2,8 %. Ceny plynov boli oproti predchádzajúcemu týždňu vyššie s jednou výnimkou. Najvýraznejšie zdražel LNG (skvapalnený zemný plyn), o 18,1 centa na 1,509 eura za kilogram.

Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa zvýšila len mierne, o dve desatiny centa, kilogram stál 1,661 eura. Nepatrne klesla cena LPG (skvapalnený ropný plyn), o desatinu centa na 0,687 eura za liter. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 3,7 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LNG o 3 % a LPG o 0,1 %.

Budúci týždeň sa očakáva len mierny pohyb cien

Ceny pohonných látok na Slovensku by sa budúci týždeň nemali významne meniť, u nafty aj benzínov maximálne do jedného centa za liter. Uviedol to v komentári Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.

„Na budúci týždeň nepredpokladáme zmenu sentimentu, a teda očakávame naďalej len miernu technickú osciláciu cien pohonných látok na úrovni približne 0,5 centa až jeden cent za liter benzínu či nafty. Klesanie cien tak naďalej zostáva pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov,“ spresnil.

„Z technického pohľadu sa ropa naďalej obchoduje pod silnou psychologickou hranicou 70 USD za barel. Za posledné týždne od deeskalácie konfliktu na Blízkom východe medzi Iránom a Izraelom je ropa v bočnom trende a čaká na nové správy, aby mohla zaujať smer,“ priblížil.

Dopyt je silný, ale ceny klesajú

Dáta podľa neho ukazujú silný dopyt po rope a pohonných látkach, no napriek tomu ceny klesajú. „Treba podotknúť, že zásoby ropy sa v posledných týždňoch držia relatívne stabilne, hoci sezónne trendy by naznačovali výraznejšie poklesy,“ poznamenal.

„Aktuálne nemáme na trhu s ropou žiadne kľúčové správy, a to je aj dôvod, prečo ropa a ceny pohonných látok skôr prešľapujú na mieste a nikam sa nehýbu. Jedinou zaujímavou správou za aktuálny týždeň bol report od amerického API (Amerického ropného inštitútu) o stave zásob. API report ukázal pokles zásob ropy o 577 000 barelov a benzínu o 1,228 milióna barelov, no zásoby destilátov stúpli o 3,48 milióna,“ dodal analytik.