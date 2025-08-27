Vodiči si konečne vydýchnu: Roky čakania v kolónach sa skončia, jediný jednosmerný most na Slovensku pôjde do prestavby

Slovensko sa zbaví dopravného strašiaka.

Na ceste I/51 v Jablonici v okrese Senica sa vodiči dočkajú nového mosta cez rieku Myjava. Vláda dnes na výjazdovom rokovaní v Senici uložila ministrovi dopravy začať s výstavbou alebo rekonštrukciou mosta do 30. júna 2026.

Podľa ministra Jozefa Ráža bude táto úloha v určenom termíne na 100 percent splnená. „Zmluva je podpísaná, momentálne sa most kreslí a čoskoro sa začne robiť. Je to niečo, čo dokážeme zaplatiť a máme na to alokované zdroje,“ povedal po rokovaní vlády minister Ráž.

Výzvou sú obchvaty Senice a Holíča

Pripomenul, že most v Jablonici je raritou, pretože na cestách I. triedy je to jediný len jednosmerne prejazdný most na celom Slovensku. Nový, prípadne rozšírený most pomôže nielen vodičom, ale aj obyvateľom Jablonice, pretože sa zlepší prejazdnosť obcou, keďže vozidlá nebudú musieť pred mostom stáť.

Slovenská správa ciest už podpísala zmluvu na projektovanie aj stavebné práce so spoločnosťou ASCEMO za viac ako 1,5 milióna eur. Väčším problémom sú podľa Ráža obchvaty Senice a Holíča. Obchvat Senice je pred vyhlásením obstarávania na zhotoviteľa EIA. Z toho procesu by malo vzísť jeho trasovanie, nasledovať bude majetkovoprávne vysporiadanie.

V tomto kroku minister očakáva pomoc zo strany samosprávy. Vyššia pripravenosť je v prípade obchvatu Holíča, kde je 70 percent potrebných pozemkov vykúpených a kde je k dispozícii aj dokumentácia pre stavebné povolenie pre jednu časť obchvatu.

