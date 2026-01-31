Na prechádzke objavili poklad ako z rozprávky: Dvaja Česi našli zlato, jeho hodnota prekonala všetky očakávania

Reprofoto: Facebook/Regio TV1

Nina Malovcová
Zloženie zlatého pokladu zaskočilo odborníkov.

Na úbočí kopca Zvičina pri Dvore Králové nad Labem objavili turisti výnimočný novodobý zlatý poklad, ktorý nemá v regióne obdobu. Odborníci ho označujú za najhodnotnejší nález svojho druhu v dejinách kraja. Poklad tvorí takmer šesťsto zlatých mincí a desiatky ďalších predmetov, ktoré boli ukryté v dvoch schránkach v kamennom vale na svahu kopca.

Ako informovala ČT24, analýza Puncového úradu potvrdila, že ide o pravé zlato s vysokou rýdzosťou. Takmer všetkých 598 mincí je vyrobených z rýdzeho zlata a celková hodnota nálezu presahuje 11 miliónov českých korún (približne 440 000 eur). Hmotnosť samotného rýdzeho zlata dosahuje 5 230,56 gramu, pričom cena zlata v čase nálezu bola 2 237,50 koruny (približne 89 eur) za gram.

Mince aj osobné predmety zo zlata

Súčasťou pokladu nie sú len mince, ale aj viac ako tri desiatky nemincových predmetov. Ide najmä o šperky, cigaretové puzdrá, tabatierky a drobnosti osobnej povahy. Odborníci preverovali najmä tieto predmety, pri ktorých nebola rýdzosť spočiatku istá. Testy však potvrdili, že všetkých 34 analyzovaných kusov je bez výnimky zlatých. Medzi nálezmi sa objavili aj nezvyčajné predmety, ako vreckový hrebeň, pudrenka či dámska plesová kabelka.

Podľa zástupcov Královohradeckého kraja ide z hľadiska hodnoty o najväčší nález svojho druhu v regionálnych dejinách. Okrem finančnej hodnoty má poklad aj významný kultúrny a historický rozmer, keďže poskytuje cenné informácie o majetkových pomeroch a pohybe zlata v prvej polovici 20. storočia.

Záhadný pôvod ukrytého bohatstva

Poklad bol zakopaný po roku 1921, no jeho pôvodný majiteľ zostáva neznámy. Odborníci pracujú s viacerými hypotézami, od osoby ohrozenej nacistickým režimom až po človeka nemeckého pôvodu, ktorý bol po druhej svetovej vojne deportovaný.

Zaujímavé je aj zloženie mincí. Väčšinu tvoria francúzske razby, zastúpené sú aj mince Rakúsko-Uhorska, Belgicka a Osmanskej ríše. Nemecké ani československé mince sa v poklade vôbec nenašli. Múzeum plánuje v spolupráci so zahraničnými odborníkmi pokračovať vo výskume a ešte v tomto roku predstaviť poklad verejnosti formou výstavy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Počasie sa láme, nastane zásadná zmena: La Niña posiela jasný signál. Európu čakajú dni, aké…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac