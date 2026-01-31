Na prechádzke objavili poklad ako z rozprávky: Dvaja Česi našli zlato, jeho hodnota prekonala všetky očakávania

Na úbočí kopca Zvičina pri Dvore Králové nad Labem objavili turisti výnimočný novodobý zlatý poklad, ktorý nemá v regióne obdobu. Odborníci ho označujú za najhodnotnejší nález svojho druhu v dejinách kraja. Poklad tvorí takmer šesťsto zlatých mincí a desiatky ďalších predmetov, ktoré boli ukryté v dvoch schránkach v kamennom vale na svahu kopca.
Ako informovala ČT24, analýza Puncového úradu potvrdila, že ide o pravé zlato s vysokou rýdzosťou. Takmer všetkých 598 mincí je vyrobených z rýdzeho zlata a celková hodnota nálezu presahuje 11 miliónov českých korún (približne 440 000 eur). Hmotnosť samotného rýdzeho zlata dosahuje 5 230,56 gramu, pričom cena zlata v čase nálezu bola 2 237,50 koruny (približne 89 eur) za gram.
Mince aj osobné predmety zo zlata
Súčasťou pokladu nie sú len mince, ale aj viac ako tri desiatky nemincových predmetov. Ide najmä o šperky, cigaretové puzdrá, tabatierky a drobnosti osobnej povahy. Odborníci preverovali najmä tieto predmety, pri ktorých nebola rýdzosť spočiatku istá. Testy však potvrdili, že všetkých 34 analyzovaných kusov je bez výnimky zlatých. Medzi nálezmi sa objavili aj nezvyčajné predmety, ako vreckový hrebeň, pudrenka či dámska plesová kabelka.
Podľa zástupcov Královohradeckého kraja ide z hľadiska hodnoty o najväčší nález svojho druhu v regionálnych dejinách. Okrem finančnej hodnoty má poklad aj významný kultúrny a historický rozmer, keďže poskytuje cenné informácie o majetkových pomeroch a pohybe zlata v prvej polovici 20. storočia.
Záhadný pôvod ukrytého bohatstva
Poklad bol zakopaný po roku 1921, no jeho pôvodný majiteľ zostáva neznámy. Odborníci pracujú s viacerými hypotézami, od osoby ohrozenej nacistickým režimom až po človeka nemeckého pôvodu, ktorý bol po druhej svetovej vojne deportovaný.
Zaujímavé je aj zloženie mincí. Väčšinu tvoria francúzske razby, zastúpené sú aj mince Rakúsko-Uhorska, Belgicka a Osmanskej ríše. Nemecké ani československé mince sa v poklade vôbec nenašli. Múzeum plánuje v spolupráci so zahraničnými odborníkmi pokračovať vo výskume a ešte v tomto roku predstaviť poklad verejnosti formou výstavy.
