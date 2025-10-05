Na Pražskom hrade sa rokovalo o budúcej vláde: Babiš čaká na poverenie od prezidenta, Fiala hovorí o novej ére opozície

Babiš prezidenta informoval o sobotných rozhovoroch s Motoristami a hnutím SPD.

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po nedeľnom rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade povedal, že ho zostavením vlády zatiaľ nepoveril. Podľa jeho slov spolu hovorili o výsledku volieb, o imidži Česka v rámci EÚ a NATO a o ďalšom postupe.

Dodal, že urobí všetko pre to, aby vláda vznikla a plnila svoj program, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. „Pán prezident ma ešte nepoveril, to by bolo predčasné. My sme spolu hovorili o výsledku volieb a aj o otázke nášho imidžu v rámci NATO a EÚ. Ide mi o to, aby Európa fungovala, lebo sa z ekonomického hľadiska nevyvíja dobrým smerom,“ opísal rokovanie s prezidentom Babiš.

Rokovania s Motoristami a SPD označil za pozitívne

Prezidenta podľa svojich slov informoval o sobotných rozhovoroch s Motoristami a hnutím SPD. „To rokovanie bude pokračovať a ak dospejeme k nejakej dohode, tak ako prvého budem informovať pána prezidenta,“ avizoval šéf ANO. Rokovania označil za pozitívne, no bližšie ich komentovať nechcel. „Je jasné, že s Motoristami a SPD máme 108 kresiel v Poslaneckej snemovni. Musíme si vyjasniť vzájomné pozície, včera to bolo len úvodné rokovanie,“ dodal Babiš.

So SPOLU spolupracovať nechce

Na otázku, akú vládu by preferoval, odpovedal, že nejde o to, čo je preferované, ale čo je možné. „Mne ide o to, aby sme zostavili vládu, urobíme všetko pre to, aby vznikla a aby hlavne plnila program,“ zdôraznil. So stranami koalície SPOLU však rokovať o zostavení vlády nebude.

Podľa jeho slov neviedli programovú kampaň, ale „nenávistnú kampaň o jeho osobe a jeho firme“. Ak bude jeho strana vo vláde, k opozícii sa chce správať pragmaticky. „Budeme sa správať veľmi ústretovo. Ide nám o to, aby naša krajina mala dobrú budúcnosť. Uvidíme, ako sa bude správať opozícia, ale to je všetko ešte predčasné,“ uzavrel Babiš.

Petr Fiala: Víťaz volieb má dostať šancu zostaviť vládu

Zvolení poslanci za koalíciu SPOLU sa podľa končiaceho českého premiéra a lídra koalície Petra Fialu musia pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu. Považuje za logické, aby bol víťaz volieb poverený zostavením vlády. Dodal, že by nechcel, aby sa cesta tejto koalície do budúcnosti zatvorila.

„Považujem za logické a v súlade s tradíciou českej demokracie, že víťaz volieb bude poverený zostavením vlády, a tak tie veci budú nepochybne v ďalších dňoch prebiehať,“ uviedol Fiala po rokovaní s prezidentom na Pražskom hrade.

SPOLU chce byť silnou opozíciou

So stranami končiacej vlády chce podľa vlastných slov hovoriť o tom, ako byť čo najúčinnejšou opozíciou v Poslaneckej snemovni. „Myslím si, že je dôležité, že populisti s nacionalistami a extrémnymi stranami síce získali väčšinu v Poslaneckej snemovni, ale nemajú ústavnú väčšinu. A to je dobrá správa, akási garancia, že nie všetko pôjde zmeniť,“ dodal Fiala.

Na otázku, či nastanú v strane ODS nejaké personálne zmeny a aká bude jeho politická budúcnosť, odpovedal, že to oznámi až v ďalších dňoch. „Musím si vyhodnotiť všetky osobné a politické súvislosti a podľa toho sa rozhodnem. Ja som ešte nemal dosť času pre seba, aby som mohol premýšľať nad ďalšou cestou,“ uviedol Fiala.

Koalícia SPOLU podľa Fialu obstála, no potrebuje nový impulz

Koalíciu SPOLU by nechcel zavrhovať. Ide podľa neho o projekt, ktorý obstál v niekoľkých voľbách, preto by nechcel, aby sa jej do budúcnosti „zatvorili dvere“. Dodal, že všetci musia premýšľať nad tým, ako ponúknuť voličom takú alternatívu, ktorá bude mať šancu uspieť v meniacom sa politickom prostredí.

