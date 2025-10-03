Vodiči, máme pre vás dobrú správu: Benzín zlacnel, no nafta ide mierne hore. Takéto sú nové ceny palív

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Vodiči, natankujte skôr než bude neskoro.

Spotrebiteľské ceny benzínov počas 39. týždňa klesli. Lacnejšie sa predávali klasický aj prémiové benzíny, ktorých ceny klesli v priemere o 1 cent za liter. Liter 95-oktánového benzínu sa predával za 1,522 eura, 98-oktánový benzín stál v priemere 1,731 eura za liter. Ceny nafty sa v priemere zvýšili iba o 0,1 centra na 1,459 eura za liter.

Ceny plynov sa menili len o niekoľko desatín centa. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Aktuálne boli ceny benzínov naďalej vyššie ako pred rokom, v priemere o 3,5 %. Za bežnú aj prémiovú naftu motoristi platili v priemere o 4,5 % viac ako vlani.

LPG, LNG a CNG s miernymi výkyvmi

Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa znížila o tri desatiny centa na 0,674 eura za liter. Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) klesla o desatinu centa na 1,569 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) stúpla o dve desatiny centa na 1,699 eura za kilogram.

Ekologický plyn bioLNG medzitýždenne zlacnel o 4 centy za kilogram na 1,844 eura. Vodík sa predával za nezmenených 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov bola 0,41 eura za 1 kWh (striedavý prúd). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LNG o 6,8 %, LPG o 5,7 % a ekologický plyn bioLNG o 21,2 %.

Ropa po poklese mierne zdražela

Ceny ropy v piatok po štyroch dňoch poklesu mierne vzrástli. Za celý týždeň smerujú k najstrmšiemu prepadu od konca júna. Trhy naďalej očakávajú, že ropné zoskupenie OPEC+ čoskoro oznámi výrazné zvýšenie produkcie.

Ilustračná foto: TASR

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.24 h SELČ 64,59 USD (54,95 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 48 centov (0,75 %).

Vývoj ceny americkej ropy WTI

Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 60,94 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 46 centov alebo 0,76 %. Zoskupenie OPEC+, ktoré tvoria štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti vrátane Ruska, by podľa nemenovaných zdrojov agentúry Reuters mohlo na najbližšom zasadnutí rozhodnúť o zvýšení produkcie v novembri až o 500 000 barelov denne.

Virtuálna schôdzka je naplánovaná na 5. októbra.  Ak by sa tieto odhady naplnili, znamenalo by to takmer štvornásobne výraznejšie zvýšenie ťažby, než štáty OPEC+ oznámili na mesiac október. Podľa zdrojov má o prudšie zvyšovanie produkcie záujem najmä Saudská Arábia, ktorá sa usiluje získať späť pôvodný podiel na trhu.

