Po celom svete sa protestuje proti zadržaniu aktivistov neďaleko Gazy: Tisíce ľudí sú v uliciach, Taliansko ohlásilo generálny štrajk

Martin Cucík
TASR
Zadržanie aktivistov izraelskou armádou počas tohto týždňa vyvolalo protesty po celej Európe. Na palube jedného z plavidiel bol aj slovenský občan.

Protestujúci sa vo štvrtok zhromaždili v mestách po celom svete, aby vyjadrili nesúhlas so zadržaním propalestínskych aktivistov flotily Global Sumud zo strany izraelských námorných síl.

Demonštranti tiež vyzvali vlády európskych krajín na prísnejšie sankcie voči Izraelu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Flotila s aktivistami sa v stredu priblížila k obliehanému Pásmu Gazy, kam niesla humanitárnu pomoc.

Izraelské námorné sily však flotilu zastavili a podľa izraelského predstaviteľa zadržali viac ako 400 aktivistov zo 41 plavidiel. Ako sme informovali, na palube bol aj slovenský občan.

V Španielsku protestovalo odhadom 15 000 ľudí

Tento zásah už v stredu vyvolal protesty vo viacerých štátoch. Demonštrácie sa konali aj vo štvrtok, pričom v španielskom meste Barcelona pochodovalo zhruba 15 000 ľudí. Demonštranti kričali heslá ako: „Gaza, nie si sama,“ „Bojkot Izraelu,“ a „Slobodu Palestíne“.

Zábery v španielskej televízii zobrazovali, ako polícia pomocou obuškov odohnala časť protestujúcich, ktorí sa snažili preliezť zábrany. Na palube jednej z lodí zadržanej flotily bola aj bývalá starostka Barcelony Ada Colauová.

Stovky ľudí pochodovali pred írskym parlamentom v Dubline. V Paríži sa zhromaždilo približne tisíc ľudí zatiaľ čo v prístavnom meste Marseille polícia zadržala zhruba sto propalestínskych aktivistov, ktorí sa údajne pokúsili zablokovať prístup do kancelárií výrobcu zbraní Eurolinks, ktorého obviňujú z predaja vojenských súčiastok Izraelu.

Protesty sa konali aj v Berlíne, Haagu, Ženeve, Aténach, Tunise, Brazílii či Buenos Aires.

V Taliansku zvolali na piatok generálny štrajk

V Taliansku, kde odbory na piatok zvolali generálny štrajk ako prejav solidarity s flotilou, sa zišli tisíce ľudí a naliehali na premiérku Giorgiu Meloniovú, aby sa postavila na obranu aktivistov.

Okrem Ríma, kde sa podľa polície zapojilo do pochodu 10 000 ľudí, sa protesty uskutočnili aj v Miláne, Turíne, vo Florencii i v Bologni.
Približne 3 000 demonštrantov sa zhromaždilo pred budovou europarlamentu v Bruseli.

V Turecku protestovali študenti

Protestujúci v Turecku, ktorého vláda je jedným z najväčších kritikov vojny Izraela v Pásme Gazy, pochodovali k izraelskému veľvyslanectvu v Istanbule s transparentmi s nápismi ako: „Úplné embargo na okupáciu“.

Žiadame prepustenie všetkých členov flotily Global Sumud a všetkých uväznených ľudí a ako študenti univerzít žiadame, aby naše univerzity prerušili všetky akademické a ekonomické väzby s genocídnym Izraelským štátom,“ uviedol jedna z protestujúcich študentiek.

Desiatky ľudí sa zhromaždili aj pred veľvyslanectvom Spojených štátov – spojencom Izrael – v Kuala Lumpure.

