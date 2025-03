Vodiči, dajte si extrémny pozor: Hromadná nehoda v diaľničnom tuneli, doprava je úplne paralyzovaná

Na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina, smerom na most Lanfranconi, sa vo štvrtok ráno zrazili v ľavom jazdnom pruhu štyri autá. Vodiči sa zdržia hodinu a pol, na obchádzke cez Záhorskú Bystricu sa zdržia pol hodiny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Nehodu dokumentujú aj v Petržalke, na výjazde na Prístavný most z Dolnozemskej cesty a Einsteinovej. Zrazilo sa tam auto s kamiónom, pritom blokujú pripájací pruh. Kolóny hlásia vodiči na vjazde do Bratislavy smerom z Malaciek po D2, aj na ceste I/2. Zdržanie je 20 minút. Rovnaké zdržanie je aj na vjazde do Bratislavy zo Senca po D1, aj po starej seneckej ceste.

Problémy sú aj inde

Na ceste I/18 pri vjazde do Žiliny z Martina sa vo štvrtok ráno zrazili tri osobné autá. Ako informuje Zelená vlna STVR, úsek je ťažko prejazdný.

Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri nehode zasahuje šesť hasičov s dvomi kusmi techniky, evidované sú aj zranenia.

V hlavnom meste bojujú s trolejovým vedením

Na križovatke ulíc Štefánikova a Šancová v Bratislave spadlo trolejové vedenie. Strhol ho prechádzajúci nadrozmerný náklad. Udalosť sa dotkla aj niektorých trolejbusových liniek MHD. Pre TASR to potvrdil hovorca Dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár.

Trolejbusová linka 42 je aktuálne odklonená cez Palisády, trolejbusové linky 49 a 64 sú skrátené po Hlavnú stanicu. Dopravný podnik zároveň zaviedol náhradnú autobusovú dopravu, ktorá zabezpečuje obsluhu oblasti Kramárov. Linka X49 premáva v úseku Hlavná stanica – NÚSCH – Národný onkologický ústav a linka X42 v úseku Hodžovo námestie – Červený most cez Štefánikovu, Pražskú a Limbovú ulicu.

„Zároveň sme bezprostredne po incidente začali s opravou poškodeného trolejového vedenia,“ doplnil Vozár.