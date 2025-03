Vo vesmíre strávili 286 dní: Astronauti sa konečne vrátili z ISS, na Zemi to však nebudú mať jednoduché, toto ich čaká

Posádka Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) vrátane astronautov Butcha Wilmorea a Suni Williamsovej, ktorí na viac ako deväť mesiacov uviazli na ISS, v utorok pristála pri pobreží amerického štátu Florida. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.

Kapsula so štyrmi astronautmi dopadla do vody pri pobreží Tallahassee na Floride. Štvorica po pristátí absolvuje 45-dňový rehabilitačný program v Houstone, píše AFP. Americkí astronauti Wilmore a Williamsová sa spoločne s ďalším astronautom Nickom Hagueom a ruským kozmonautom Alexandrom Gorbunovom vydali na cestu späť na Zem v utorok ráno prostredníctvom lode spoločnosti SpaceX.

Wilmore a Williamsová sa mali pôvodne do vesmíru vydať na osemdňovú misiu. Na palube ISS uviazli v júni minulého roka po tom, ako sa v ich vesmírnej lodi Boeing Starliner vyskytli problémy s pohonom a loď sa späť na Zem vrátila bez posádky. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) následne rozhodol, že uviaznutí astronauti sa na Zem vrátia po skončení rotácie misie SpaceX Crew-9.

Splashdown confirmed! #Crew9 is now back on Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/G5tVyqFbAu

— NASA (@NASA) March 18, 2025