Vlaky pri Jablonove opäť jazdia: Obnova dopravy si vyžiadala aj špeciálne lanové systémy, vyšetrovanie pokračuje

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Havária rýchlikov - Jablonov nad Turňou
Trať pri Jablonove nad Turňou je opäť prejazdná.

Pri Jablonove nad Turňou v stredu definitívne odstránili všetky následky pondelňajšej (13. 10.) nehody dvoch rýchlikov. Železničná doprava v úseku je spustená po oboch traťových koľajach s rýchlostným obmedzením 50 kilometrov za hodinu.

TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková. Postup pri odstraňovaní rušňa a vozňa zo svahu bol podľa ŽSR mimoriadne technicky náročný a vyžadoval presnú koordináciu viacerých zložiek. Po odvezení zvyšných vozňov oboch súprav sa technici zamerali na rušeň a vozeň, ktoré zostali v zráze približne 30 až 50 metrov pod úrovňou trate.

Pomohli špeciálne lanové systémy

„Keďže nebolo možné použiť štandardnú zdvíhaciu techniku, pristúpilo sa k postupnému a kontrolovanému spúšťaniu vozňa smerom nadol k lokomotíve. Tento proces prebiehal v niekoľkých etapách s využitím špeciálnych lanových systémov a pod neustálym dohľadom odborníkov na bezpečnosť,“ priblížila Lániková s tým, že o úplnom sprejazdnení úseku v pôvodnej traťovej rýchlosti bude spoločnosť informovať v najbližších dňoch.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tiež informuje, že osobné veci cestujúcich, ktorí boli priamo účastní na pondelňajšej nehode, boli zozbierané a aktuálne sú uložené na železničnej stanici v Košiciach v Zákazníckom centre ZSSK. „Môžu si ich vyzdvihnúť počas otváracích hodín v čase od 6.40 do 17.50 h počas celého týždňa. V prípade potreby môžu kontaktovať centrum aj prostredníctvom e-mailu [email protected],“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček s tým, že tento kontakt je určený výlučne na komunikáciu k vyzdvihnutiu osobných vecí po nehode.

Poškodení cestujúci budú odškodnení

Národný dopravca konštatuje, že má uzatvorené zodpovednostné poistenie, ktoré kryje prípady nehôd. V súlade s legislatívou bude ZSSK postupne kontaktovať všetkých cestujúcich, ktorí sa nachádzali vo vlakoch R 913 a 914 z pondelkovej nehody. „Po dôkladnom vyšetrení celej udalosti a po dokázaní zodpovednosti zo strany dopravcu dôjde k odškodneniu dotknutých osôb,“ doplnil Baček.

Zrážka dvoch rýchlikov si vyžiadala desiatky zranených

K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo v pondelok krátko po 10.00 h. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Železničnú dopravu v úseku čiastočne obnovili v utorok (14. 10.) večer.

Otvoriť galériu (22)

Polícia pre nehodu začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovanie nehody vedie aj ZSSK v spolupráci so ŽSR. Paralelne prebieha aj vyšetrovanie Ministerstva dopravy SR, ktoré analyzuje okolnosti a navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.

