Vládna strana chce žalovať BBC: Mali šíriť falošnú správu o použití chemickej zbrane z čias 1. svetovej vojny na proteste

Gruzínska vládna strana Gruzínsky sen plánuje žalovať britského vysielateľa BBC pre pondelkovú reportáž, že policajné zložky vlani na potlačenie protivládnych demonštrantov v Tbilisi použili aj brómbenzylkyanid – chemickú bojovú látku z čias prvej svetovej vojny. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
BBC na základe rozhovorov s expertmi na chemické zbrane, so zdrojmi z gruzínskych zásahových policajných jednotiek a s lekármi zhromaždila dôkazy, podľa ktorých bol brómbenzylkyanid vo vode, keď polícia pomocou vodného dela rozháňala demonštrantov.
Je reportáž falošnou správou?
Mnohí demonštranti sa totiž sťažovali na dýchavičnosť, kašeľ, vracanie alebo pálenie pokožky a tieto príznaky trvali niekoľko týždňov. V inventári oddelenia pre špeciálne úlohy tiež figurovali dve chemikálie, ktoré boli v decembri 2024 pravdepodobne pridané do náplne vodného dela. Demonštranti protestovali proti rozhodnutiu vládnej strany pozastaviť prístupové rokovania s EÚ.
🇬🇪 GEORGIA ACCUSED OF USING WWI-ERA CHEMICAL WEAPON ON PROTESTERS
The BBC has uncovered evidence that Georgia’s riot police used a World War I chemical agent called camite on protesters during 2024 anti-government demonstrations in Tbilisi.
Victims reported skin burning,… pic.twitter.com/SSJN7g5FQB
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 1, 2025
V pondelňajšom vyhlásení gruzínska vládna strana kritizuje „mnohé absurdné a nepravdivé tvrdenia“ v reportáži BBC. Gruzínsky sen preto uviedol, že „využije všetky možné právne cesty“, aby vyvodil zodpovednosť voči BBC.
DPA píše, že reportážou sa už začala zaoberať gruzínska spravodajská služba. Preverí či došlo k spáchaniu trestného činu, ktorý ohrozil životy a zdravie občanov, alebo či je reportáž BBC falošnou správou, ktorá poškodzuje národné záujmy Gruzínska.
1/ Today, the BBC published an investigation stating that, in November–December 2024, a toxic compound used during World War I, Camite, was used to disperse demonstrators at protests in Georgia.https://t.co/Z9zccEuhnt
— Tamta Natchkebia 🇬🇪 (@tamtanatchkebia) December 1, 2025
Žaloba na britského vysielateľa zo strany Gruzínskeho sna podľa DPA pripomína krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý na BBC v novembri podal žalobu v súvislosti so zostrihom svojho prejavu zo 6. januára 2021. Stanica sa mu následne ospravedlnila.
