30 % štátneho rozpočtu: Putin chce minúť na armádu najviac od čias Sovietskeho zväzu

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
SITA
„Rozpočet nikdy nie je jednoduchý a toto je, ruku na srdce, vojenský rozpočet.“

Rusko plánuje v budúcom roku minúť na armádu a nákup zbraní 12,93 bilióna rubľov (približne 142,2 miliardy eur), vyplýva to z rozpočtu na rok 2026 a ďalšie tri roky, ktorý v piatok podpísal prezident Vladimír Putin.

Ako uvádza web Novinky.cz, uvedená suma predstavuje až 30 percent štátneho rozpočtu a podľa ruského exilového portálu The Moscow Times ide o najvyšší podiel od čias Sovietskeho zväzu. Na „národnú bezpečnosť“ je vyčlenených ďalších 3,91 bilióna rubľov, takže silové zložky získajú spolu 16,84 bilióna rubľov, teda až 38 percent rozpočtu.

Rusko si zachová obraz spoľahlivého dlžníka

Podpredseda bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev označil nový rozpočet za „vojenský“, avšak zdôraznil potrebu zachovať financovanie sociálnych programov. Napriek tomu škrty zasiahnu viaceré sociálne projekty vrátane modernizácie primárnej zdravotnej starostlivosti či rozvoja lekárskej záchrannej služby.

Foto: TASR (AP)

„Rozpočet nikdy nie je jednoduchý a toto je, ruku na srdce, vojenský rozpočet,“ povedal Medvedev. Zároveň porastú dane, od roku 2026 sa zvýši DPH až na 22 percent, začne sa reforma malých podnikov a bude zavedený aj tzv. „technologický poplatok“ za elektroniku.

Tieto kroky by mali pomôcť kompenzovať výpadok príjmov z ropy a plynu, ktoré tento rok klesli o 20 percent na 8,6 bilióna rubľov. V budúcom roku sa neočakáva výrazné zvýšenie, keď štát odhaduje ich výšku na úrovni 8,9 bilióna rubľov.

Celkovo rozpočet počíta s príjmami v hodnote 40,27 bilióna rubľov a výdavkami 44,06 bilióna, deficit tak dosiahne 3,78 bilióna (1,6 % HDP). Minister financií Anton Siluanov odmietol špekulácie o bankrote a tvrdí, že Rusko si zachová obraz spoľahlivého dlžníka.

