Vláda vysvetlila, ako to bude s prepitným: Do tohto príjmu sa nebude zdaňovať. Chcú vraj pomôcť zamestnancom

Prepitné by sa malo stať oficiálnou súčasťou hrubej mzdy zamestnancov. V rozsahu 20 % príjmu zamestnanca zo závislej činnosti by však malo byť oslobodené od dane z príjmov. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS, ktorý v stredu Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.

„Prichádza k situáciám, že zamestnávateľ si sumu prepitného buď ponechá a zdaní ju v rámci svojho príjmu z podnikateľskej činnosti, prípadne si ju ponechá bez evidencie alebo ju vyplatí zamestnancom rovnako neoficiálnou cestou. Finančné prostriedky vyplatené zamestnancovi mimo mzdy nevstupujú do základu dane zamestnanca, ani do vymeriavacieho základu zamestnanca pre účely zdravotného a sociálneho poistenia,“ uviedli poslanci v predloženom materiáli.

Legálna definícia prepitného

Zavedenie legálnej definície prepitného v Zákonníku práce ako osobitnej zložky mzdy zamestnanca by tak malo prispieť k zníženiu finančných prostriedkov vyplácaných v rámci šedej ekonomiky. Cieľom je tiež znížiť daňové zaťaženie príjmu zamestnanca. „Nevyplatenie prepitného zamestnancovi, keďže ide o zložku mzdy, podlieha rovnakému hmotnoprávnemu a procesnému režimu ako nevyplatenie mzdy, čím sa zabezpečí civilno-právna, ako aj trestno-právna ochrana práv zamestnancov,“ vysvetlili predkladatelia.

Zavedením položky prepitného medzi údaje obsiahnuté v pokladničnom bloku a jeho povinné uvádzanie ako osobitne prijatého plnenia zo strany zákazníka by malo dôjsť aj ku vytvoreniu kontrolného mechanizmu. Vďaka tomu by malo byť možné jednoducho vyčísliť množstvo prijatého prepitného v konkrétnej prevádzke. Účinnosť novely navrhujú predkladatelia dňom vyhlásenia.