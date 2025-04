Vláda o vás bude vedieť všetko: Slováci majú poslednú šancu na to, aby odmietli lustráciu. Takto to urobíte

Slovenské domácnosti už onedlho prejdú detailnou lustráciou zo strany štátnych orgánov. Tá je vraj potrebná pre nastavenie systému adresnej energopomoci. Poslanci Národnej rady SR už schválili zákon o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci.

Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona bola podľa ministerstva hospodárstva potreba vytvorenia legislatívneho rámca pre zber a analýzu sociálno-ekonomických údajov. Teda o príjmoch, dávkach a príspevkoch, ktoré tvoria príjmovú stránku domácností a ďalších informácií, ako sú najmä o veľkosti a charaktere spotreby energií a vody, ktoré tvoria výdavkovú stránku domácností.

Môžete to odmietnuť

Na základe zákona bude môcť ministerstvo existujúce údaje od jednotlivých poskytovateľov zbierať a ďalej s nimi pracovať spôsobom, ktorý vytvorí základ pre vyhodnocovanie miery ohrozenia jednotlivých domácností v SR energetickou chudobou a identifikovanie tých domácností, ktoré budú prijímateľmi adresnej energopomoci.

Nie všetky domácnosti však musia lustráciou prejsť. Progresívnemu Slovensku sa podarilo v parlamente presadiť pozmeňujúci návrh, ktorý má ochrániť osobné údaje ľudí, ktorí nechcú byť súčasťou zberu údajov pre potreby adresnej energetickej pomoci vlády.

Občan sa môže rozhodnúť, že svoje údaje ministerstvu hospodárstva neposkytne, ak to ministerstvu oznámi do konca apríla. Neznamená to však, že sa tým vzdáva nároku na prípadnú energopomoc. Ak nechcete byť súčasťou takéhoto zisťovania, odmietnutie je potrebné na ministerstvo hospodárstva doručiť listom či e-mailom do 30. apríla. Slováci na to teda majú posledné dni.

Nesúhlas so spracovaním údajov je potrebné podať formou vlastnoručne podpísaného oznámenia, ktoré musí človek poslať na adresu: Ministerstvo hospodárstva SR, oddelenie výkonu mimoriadnych opatrení, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212. V prípade, ak chcete žiadosť podať elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom portálu slovensko.sk.