Víťazky Ruže pre nevestu otvorene: Pravda o scenári, honorároch a krutých podmienkach vo vile

Za leskom romantiky a dramatických stretnutí v populárnej zoznamovacej šou Ruža pre nevestu sa skrýva viac, než si diváci dokážu predstaviť. Fanúšikovia vidia len to, ako prebieha spoznávanie medzi ženíchom a účastníčkami relácie, ktoré bojujú o jeho srdce.
Nevedia však, ako to naozaj vyzerá za oponou šou. Až doteraz, keď prehovorili víťazky zo šou Ruža pre nevestu a Bachelor Česko v podcaste Rose Talks.
Za kamerami šou
Fanúšikovia často špekulujú o tom, či sú situácie skutočné, alebo len hra pred kamerami. Účastníčky prelomili mlčanie a otvorene prezradili, ako to vyzerá v zákulisí, čo mnohých prekvapí. Vysvetlili tak, do akej miery produkcia navrhuje situácie, akú slobodu rozhodovania mali samotné účastníčky a prečo niektoré dohady o scenári nie sú celkom pravdivé.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V slovenskej verzii šou si v tretej sérii srdce ženícha Rasťa Zvaru získala neskôr do súťaže zapojená modelka Karolína Michalčíková. Napriek neskorému vstupu sa jej podarilo prebojovať až do samotného finále, no realita mimo kamier bola krutejšia – vzťah netrval dlho a pár sa nakoniec rozišiel. Medzitým v českej verzii šou triumfovala v prvej sérii Sabina Pšádová, ktorá si odniesla titul víťazky a všetku pozornosť fanúšikov.
Nahlásiť chybu v článku